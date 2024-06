Zsolt Szabó zal de nieuwe staatssecretaris voor Digitalisering worden. Szabó is bekend met de IT-wereld, gezien zijn huidige rol als vicepresident bij Capgemini.

Szabó wordt namens de PVV voorgedragen als nieuwe staatssecretaris voor Digitalisering, meldt NOS. Hij is zelf echter betrokken in de partij VVD. De invulling van zijn post zal bestaan uit het creëren van een veilige digitale overheid. Daarnaast is hij belast met vraagstukken rondom algoritmen en AI-tools, net als het bestrijden van desinformatie.

Tot een functie voor minister van Digitale Zaken komt het overigens niet. Een dergelijke post stond wel beschreven in het verkiezingsprogramma van BBB, maar in het kabinet-Schoof is er geen positie voorzien.

Veel vragen en kansen rond AI

Eén van de gebieden die Szabó voor rekening moet nemen is AI. Daarin heeft de Nederlandse overheid nog meer dan genoeg werk. Zo wordt er nog een Nederlandse versie van ChatGPT ontwikkeld, om de concurrentie met Amerikaanse alternatieve aan te gaan. Daarnaast zal er nog een vertaalslag moeten komen van de Europese AI Act.

Een nieuwe vraag rondom AI-technologie werpt zich zelfs al op. Zo heeft PVV Kamervragen gesteld over de mogelijke veiligheidsrisico’s van de deal tussen OpenAI en Apple. Door de deal zal ChatGPT in iedere iPhone geïntegreerd worden. Elon Musk sprak zich over die integratie al negatief uit omwille van privacyrisico’s. Musk besluit dan ook alle iPhone’s van de werkvloer te verbannen eens de integratie compleet is. Apple ontkent trouwens dit risico en stelt dat OpenAI niets van gebruikersdata in handen zal krijgen. Het woord van Apple blijkt dus niet voldoende gerustellend te zijn.

Overheidspartner Capgemini

Voor de rol van staatssecretaris voor Digitalisering heeft Szabó expertise kunnen vergaren via zijn rol als woordvoerder voor ict. Die rol bekleedde hij tijdens zijn periode als Tweede Kamerlid van de VVD van juni 2003 tot december 2006. Een jaar later ging hij als vicepresident Publieke Sector aan de slag bij Capgemini. In zijn eerdere carrière was Szabó overigens ook al actief in het IT-veld. Zo werkte hij al bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als directeur voor informatiebeleid.

De overheid heeft samenwerkingen lopen met Capgemini. Meer recent kwam het bedrijf nog in het nieuws als nieuwe verkozen partner voor de Nederlandse Bank. Deze opdracht neemt Capgemini, samen met TCS, over van Centric. De concrete taak die Capgemini daarvoor uitvoert is het beheren van de datacenters. In het algemeen helpt de IT-consultant organisaties omgaan met technologie en loodst deze door de digitale transformatie.