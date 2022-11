Vier op de vijf Nederlandse developers ervaren een ongezonde werk-privébalans. Dat suggereert OutSystems op basis van een onderzoek naar de werktevredenheid van developers.

OutSystems ontwikkelt een low-code platform voor applicatieontwikkeling. De organisatie sprak onlangs met meer dan 800 developers voor een onderzoek naar werktevredenheid. De werk-privébalans blijkt een pijnpunt. Wereldwijd zijn de meeste developers ontevreden met de verhouding.

In Nederland is het evenwicht bijzonder ver te zoeken. 80 procent van de Nederlandse developers ervaart een ongezonde werk-privébalans, terwijl het aandeel wereldwijd op slechts 50 procent ligt.

Ondanks het evenwicht zijn Nederlandse developers bovengemiddeld tevreden met hun baan. Drie op de vier houden van hun werk, terwijl het aandeel wereldwijd op 64 procent ligt. Twee op de drie developers verwachten over een jaar nog steeds bij hun huidige werkgever te werken, terwijl het aandeel wereldwijd op 48 procent ligt.

OutSystems noemt groeiperspectief als een van de redenen voor het regionale verschil. 49 procent van stelt dat groeikansen volop aanwezig zijn. Wereldwijd wordt de mening door slechts 42 procent gedeeld. Een op de vijf Nederlandse developers overweegt à la minute van baan te veranderen, terwijl het aandeel wereldwijd op 31 procent ligt.

Low-code

Al bij al is de werktevredenheid van Nederlandse developers bovengemiddeld positief. Toch kan het beter, stelt OutSystems. De organisatie deed afzonderlijk onderzoek naar developers die regelmatig met low-code technologie werken. Volgens OutSystems is de werkdruk en werktijd van low-code developers relatief laag.

59 procent van de low-code developers was zeer tevreden over de productiviteit van hun team. 57 procent was te spreken over de kwaliteit van de gebruikte tools. Onder traditionele developers was slechts 41 procent tevreden over de productiviteit van hun team. 36 procent was te spreken over kwaliteit van de gebruikte tools.

“Met een wereldwijd tekort aan talent van meer dan een miljoen ontwikkelaars, zullen IT-leiders niet in staat zijn om de juiste profielen aan te nemen om de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd bij het bouwen van kwaliteitssoftware aan te gaan”, reageerde Tiago Azevedo, CIO bij OutSystems. “In plaats daarvan hebben ze technologieën nodig die de schaarse middelen optimaliseren, de werklast verlichten en de productiviteit opvoeren.”

