Ionic werd onlangs door OutSystems overgenomen. Ionic levert een framework voor de ontwikkeling van mobile apps. De overname stelt OutSystems in staat om zijn aanbod uit te breiden met low-code tools voor mobile app development.

Low-code zit in de lift. De automatiseringsmogelijkheden, architecturen, templates en tools waaruit het low-code universum bestaat worden steeds vaker gebruikt.

Tegelijkertijd focussen ontwikkelaars van low-code oplossing steeds meer op accelerators en platformupdates die niet alleen snellere applicaties, maar ook snellere applicatieontwikkeling tot stand brengen.

OutSystems staat bekend om zijn low-code tools, maar ziet zichzelf meer als een specialist in high-performance applicatieontwikkeling. De organisatie zet zijn missie voort om het meest uitgesproken Portugese technologiebedrijf te zijn.

Ionic

Eerder deze maand nam de organisatie Ionic over, een platform voor het bouwen van mobiele applicaties en desktopapplicaties met behulp van webtechnologie. OutSystems wil extra intellectueel eigendom (IP) in zijn huidige stack injecteren.

Met OutSystems als moederbedrijf gaan de organisatie als één geheel focussen op een reeks low-code ontwikkelingsmethodes voor zakelijke applicaties, van open-source tot high-performance.

Open-source

Ionic en zijn open-source producten blijven onafhankelijk opereren en een gemeenschap van developers ondersteunen als aanvullend onderdeel van het OutSystems-platform, bestaand uit OutSystems Cloud en cloud-native ontwikkelingsomgevignen.

“We hebben OutSystems opgericht om klanten te helpen sneller te innoveren en fundamenteel te veranderen hoe bedrijfssoftware wordt ontwikkeld”, vertelde Paulo Rosado, oprichter en CEO van OutSystems. “Ionic is een voortzetting en uitbreiding van deze visie.”

Rosado suggereert dat de visie van beide bedrijven is gericht op het verbeteren van de ervaringen van development tools. Hij wil software engineers van alle soorten in staat stellen om hun prestaties te verbeteren en strategische toepassingen te leveren die ooit alleen haalbaar waren voor “elite ontwikkelingsteams” met onbeperkte budgetten en middelen, aldus Rosado.

Max Lynch, medeoprichter en CEO van Ionic, bevestigt dat OutSystems de gemeenschapsgerichte aanpak van het bedrijf deelt, evenals de focus op het vergemakkelijken van softwareontwikkeling voor zowel onafhankelijke developers als grootbedrijven. Hij stelt dat de overname door OutSystems zijn team in staat stelt om extra waarde te bieden aan de gemeenschap en investeringen in open-source productontwikkeling en -onderzoek te verhogen.

Toolkits en projecten

Ionic is de ontwikkelaar van verschillende populaire open-source projecten, waaronder Ionic Framework, een mobiele UI-toolkit. Capacitor biedt een tool voor het implementeren van webapplicaties. Stencil bestaat uit een toolchain voor het bouwen van webgebaseerde designsystemen.

Naar eigen zeggen stellen de producten van Ionic ontwikkelaars in staat om sneller zakelijke applicaties te bouwen, te beveiligen en op te leveren. De open-source en commerciële producten worden vandaag de dag gebruikt door meer dan vijf miljoen ontwikkelaars in meer dan 200 landen wereldwijd.

Ionic werd tijdens de deal geadviseerd door financieel adviseur JMP Securities en juridisch adviseur Polsinelli PC. Hogan Lovells trad op als juridisch adviseur van OutSystems.

Innoveren of inhalen

De grote vraag is waar OutSystems met de overname naartoe wil. Is de stap progressief en innovatief, of probeert het bedrijf het mobiele aanbod van Appian, Mendix en andere concurrenten in te halen?

Het zou oneerlijk zijn om te stellen dat OutSystems achterblijft in de markt. De organisatie groeit organisch en ontwikkelt zijn stack in een indrukwekkend tempo.

Waarschijnlijk heeft OutSystems de strategische overname voorbereid met grondig onderzoek naar Ionic en de sterke punten van zijn eigen platform. Technologieleveranciers van elke omvang doen overnames. OutSystems is geen uitzondering op de regel.