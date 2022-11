Negen op de tien Nederlandse developers zijn bezorgd over een terugloop in IT-budgetten en mankracht. Dat suggereert Appian in een onderzoeksrapport. De groei van de IT-markt neemt wereldwijd af. Iedereen voelt de impact, van de directiekamer tot werkvloer.

Appian ondervroeg 1.500 developers en software engineers voor een onderzoek naar de invloed van macro-economische omstandigheden. De meesten zijn actief in West-Europa. Ongeveer 250 ondervraagden werken in Nederland.

Gartner verwacht dat de totale IT-uitgaven in de EMEA-regio tegen het einde van 2022 met bijna vier procent zullen dalen ten opzichte van 2021. Een wereld van verschil met vorig jaar, toen de uitgaven met meer dan tien procent stegen.

Bedrijven zitten krap bij kas vanwege inflatie. Investeerders houden de hand op de knip. Als gevolg nemen de IT-budgetten van de gemiddelde organisatie af. Managers zijn niet de enigen die daarvan wakkerliggen. Ook developers en software engineers hebben twijfels.

Onzekerheid op de werkvloer

93 procent van de Nederlandse respondenten vertelden tegen Appian dat ze bezorgd zijn over een terugloop in IT-budgetten en mankracht. De developers en software engineers vrezen dat bedrijfsleiders IT-uitgaven en werving verminderen als gevolg van economische onzekerheid.

Het laatste heeft verschillende nadelen. 47 procent is van mening dat minder personeel en budget leidt tot meer datasilo’s binnen hun bedrijf. 48 procent verwacht dat collega’s sneller opstappen, zij het door ziekte of een vroegtijdig vertrek.

Low-code, AI en ML

De respondenten zijn niet geheel machteloos. Vaak beslissen CIO’s en directeuren over de IT-budgetten van een organisatie, maar ook developers en software engineers hebben een stem.

85 procent zegt invloed uit te oefenen op de besluitvorming van hun bedrijf. Zij zijn in de positie om het beste te maken van een lastige tijd. 42 procent vindt dat hun bedrijf moet blijven focussen op de kerntaak. Volgens hen zijn de omstandigheden geen aanleiding om het roer om te gooien.

Ondanks de afname van IT-budgetten vindt 36 procent dat hun bedrijf moet blijven investeren in nieuwe technologieën en platforms. Bijna de helft gelooft dat low-code, artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) kunnen compenseren voor een gebrek aan budgetten en mankracht.

Keerzijde

Sommigen zijn optimistisch, maar het feit blijft dat onzekerheid heerst. Appian ontwikkelt low-code oplossingen, dus is het logisch dat de organisatie de technologie met de respondenten besprak. Het klopt dat low-code de efficiëntie van developers kan verhogen, maar niet iedereen staat op dit moment te springen om in nieuwe technologieën te investeren.

Het laatste is begrijpelijk, want verandering gaat altijd gepaard met risico’s. Organisaties proberen risico’s in tijden van economische onzekerheid te vermijden. Veel bedrijven staken hun investeren, maar niet iedereen is het met de aanpak eens. Een groot aantal developers en software engineers gelooft in de meerwaarde van low-code, AI en ML — zelfs wanneer budgetten en mankracht af dreigen te nemen.

