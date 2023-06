De ontwikkelaar van code mag ook eens in het zonnetje worden gezet, volgens GitLab. Daarom zet het platform Achievements op poten.

Met GitLab Achievements kan iedere Maintainer of Owner van een project een ontwikkelaar erkennen voor zijn bijdrage. Daar baat je als ontwikkelaar van doordat het je in staat stelt een mooi overzicht te maken van de verschillende projecten waar je je hand aan legden.

In de aankondiging benadrukt het bedrijf dat ontwikkelaars altijd al erkent werden. Dat gebeurde dan middels een hackathon scorebord of SWAG, maar de nieuwe functie zorgt nu voor een centrale plaats waar ontwikkelaars hun prestaties kunnen uitstallen.

Gamification

In praktijk verschijnt er voor iedere toegekende bijdrage een icoon op het GitLab-gebruikersprofiel. Dergelijke figuurtjes en plaatjes komen gamers vast bekend voor. Ze worden door spelontwikkelaars namelijk vaak ingezet om gamers te belonen voor hun prestaties in het spel. Door met je muis over het icoon in GitLab heen te zweven, krijg je een gedetailleerdere uitleg te zien.

Deze nieuwe laag kan volgens het bedrijf motiverend werken voor ontwikkelaars. “Het toont aan dat hun werk gewaardeerd en erkent wordt door hun omgeving en leidinggevende. Het belonen van je gebruikers als ze een vaardigheid verwerven, kan leiden tot een getalenteerder team, daar baat de organisatie en de werknemer bij”, schrijven Nick Veenhof, director of contributor sucess bij GitLab en Christina Lohr, senior productmanager bij GitLab, in een begeleidend blogbericht.

De functie is momenteel als een testversie beschikbaar. Hierdoor zal je Achievements zelf, handmatig moeten inschakelen.