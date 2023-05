GitLab heeft GitLab 16 onthuld. De nieuwe release luidt een reeks geavanceerde DevSecOps-platformmogelijkheden in, samen met een groot aantal functies die GitLab van plan is in de loop van het jaar uit te brengen. Gebruikers kunnen een enterprise-grade, AI-gedreven DevSecOps platform verwachten. Het belooft functies die op maat gemaakt zijn om de ontwikkeling van code te versnellen en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit te garanderen.

Om de ervaring te verrijken, kunnen gebruikers nu gebruikmaken van beveiligingstests en -analyse, waarneembaarheid en proactieve detectie van kwetsbaarheden. Dit zijn onmisbare hulpmiddelen om hun codeerinspanningen te optimaliseren.

Nieuwe AI-functies zijn onder meer Suggested Reviewers, een functie die gebruikers vriendelijk de weg wijst naar potentiële code-reviewers. Daarnaast zijn er Explain This Code en Explain This Vulnerability, beide van onschatbare waarde bij het begrijpen en aanpakken van ingewikkelde vragen over code. Ten slotte zijn er Refactor This Code en Resolve This Vulnerability, ontworpen om het codeerproces verder te stroomlijnen.

Verbeterde automatisering

GitLab 16 tilt automatisering naar nieuwe hoogten door naadloze software delivery te faciliteren en end-to-end software supply chains voor gebruikers te beveiligen. Ondernemingen worden in staat gesteld om hun softwareleveringsketens te initiëren, uit te breiden en te beveiligen, waarbij ze meer zicht krijgen op potentiële bedreigingen.

Het opstellen van beleid om compliance normen te waarborgen en veilige software levering te versnellen is aanzienlijk meer haalbaar.

Met name GitLab Dedicated – een single-tenant SaaS oplossing – staat gepland voor release in de komende zomer. Dit aanbod richt zich op organisaties die actief zijn in gereguleerde domeinen, met als primaire doelstellingen data residency, isolatie en private netwerken.

Impactvolle verbeteringen

“Ontwikkelaars staan onder enorme druk om software release-cycli te versnellen om gelijke tred te houden met de snelheid van de markt, waarbij security vaak als bijzaak wordt gezien,” aldus Mark Portofe, Director of Platform Engineering bij CARFAX.

Hij voegde daaraan toe: “GitLab’s DevSecOps platform toont ondubbelzinnig aan dat beveiliging en efficiëntie elkaar niet hoeven uit te sluiten. Door beveiligingsmaatregelen naadloos te integreren in ontwikkelingsworkflows, stelt GitLab ons in staat de levering van software te versnellen. Met de implementatie van GitLab zijn we getuige geweest van een opmerkelijke daling van 33% in kwetsbaarheden in minder dan een jaar, vergezeld van een opmerkelijke stijging van 20% op jaarbasis in implementaties.”

Bekijk voor meer informatie wat GitLab zegt op zijn officiële website.

