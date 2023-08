SmartBear heeft onlangs de API-ontwikkelaar Stoplight overgenomen. Hiermee krijgt de softwaretester nog meer functionaliteit om een compleet API-ontwikkelplatform te kunnen aanbieden, is de gedachte.

Met de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, krijgt de SmartBear het platform van Stoplight in handen. Dat vormt een toegang naar ontwikkelingsmogelijkheden van API’s voor de softwaretester. Daarnaast wil SmartBear ook profiteren van de uitgebreide communities die Stoplight heeft.

Integratie voor API-platform

Stoplight biedt verschillende technologieën voor het ontwikkelen van API’s. Denk daarbij aan API governance-functionaliteit, mocking features en no-code editing-tooling. Andere handige tools zijn onder meer opensource-catalogussen voor Prism, Spectral en Elements. Ook deze worden nu aan het portfolio van SmartBear toegevoegd.

De overname moet voor SmartBear vooral bijdragen aan het ontwikkelen en bouwen van een eigen compleet en begrijpelijk API-ontwikkelplatform, met de voornaamste focus API lifecycle management.

De software-tester is al enige tijd met de ontwikkeling van dit platform bezig. Recent zijn hiervoor onder meer pactFlow in API design workflows geïntegreerd, is ondersteuning toegevoegd voor fAsyncAPI en OAS 3.1 en zijn de nieuwe tools Explore and Portal toegevoegd.

In de eerste helft van 2024 moet de technologie van Stoplight in het SmartBear-platform worden geïntegreerd. Gebruikers van Stoplight kunnen het gebruikelijke platform gewoon blijven gebruiken, maar krijgen ook nieuwe functionaliteit door de integratie.

