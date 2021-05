Imperva kondigt overname api-beveiligingsbedrijf CloudVector aan

Cybersecurity firma Imperva is van plan het api-beveiligingsbedrijf CloudVector over te nemen. Dat liet het bedrijf gisteren weten in een persbericht.

De overname van CloudVector past perfect bij Imperva’s visie, bevordert de API-beveiligingsdienst van het bedrijf en vergroot de veiligheid van hun klanten, aldus Imperva CEO Pam Murphy.

Toevoegingen CloudVector aan Imperva

De api-beveiligingsoplossingen van CloudVector voegen op verschillende punten toe aan Imperva’s api-security. Zo kan de CloudVector software automatisch alle api’s ontdekken, gebaseerd op daadwerkelijk verkeer. Daarnaast is CloudVectors security-oplossing in staat data te classificeren door middel van machine learning en detecteert het abnormale gebruikers- en data-activiteiten. Dankzij CloudVectors unieke microsensorarchitectuur is het niet nodig om bestaande api-code aan te passen, wat de integratie vergemakkelijkt.

CloudVector-CEO Lebin Cheng laat weten onder de indruk te zijn van de innovatieve prestaties van Imperva de afgelopen twee decennia. Cheng zegt in het bijzonder Imperva’s visie om de volledige end-to-end informatiestroom te beschermen indrukwekkend. Het CloudVector team zou ernaar uitkijken om samen met Imperva-klanten te helpen met de steeds complexer wordende api-beveiligingsrisico’s.

Groei API management markt

Volgens cijfers van research bedrijf Markets and Markets zal het security orchestration, automation and response (SOAR)-segment dit jaar groeien naar 1,68 miljard dollar. De reden voor deze groei zou de stijging van veiligheidsbreuken en de snelle groei van cloud-gebaseerde diensten zijn. Research van Risk Based Security laat zien dat er in de eerste helft van 2019 3.800 breuken openbaar zijn gemaakt. Het ging in totaal om 4,1 miljard gecompromitteerde gegevensrecords. Hierbij bestond 65 procent van de gelekte informatie uit wachtwoorden.Tegen 2023 zou volgens Markets and Markets de wereldwijde api-managementmarkt zo’n 5,1 miljard dollar waard zijn. Dat is een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 32,9 procent sinds 2018.

Imperva geeft in het persbericht niet aan hoeveel geld de overname van CloudVector het bedrijf gaat kosten. Het bedrijf verwacht de acquisitie in mei te hebben afgerond.

Tip: Datalek bij Experian, kredietscores Amerikanen op straat