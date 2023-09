Unity, een leverancier van een real-time onwikkelaarsplatform voor 3D-ontwikkeling, komt terug op eerdere plannen voor nieuwe licentiekosten. Dit na een opstand van eindgebruikers die de nieuwe prijsstructuur als ‘vernietigend’ en ‘niet eerlijk’ beschouwen.

Unity biedt een populaire engine waarmee ontwikkelaars een videospel kunnen ontwikkelen en laten draaien voor meerdere gaming-platforms, zonder daarvoor hoge kosten te moeten maken.

Bij een omzet van minder dan 100.000 dollar was de engine-licentie gratis. Verder maakte de leverancier nog een onderscheid met een (betaalde) Plus-tier gold voor ontwikkelaars die maximaal 200.000 dollar aan omzet hadden, terwijl alles daarboven een betaalde Pro-tierlicentie diende aan te schaffen.

Nieuwe licentiefees

Vorige week kondigde Unity echter een nieuwe prijsstructuur aan. Vanaf 1 januari 2024 moet 20 dollarcent per install worden betaald, wanneer een game 200.000 stuks heeft afgezet en de ontwikkelaar 200.000 dollar aan omzet heeft behaald.

Ontwikkelaars met hogere abonnementen betalen lagere fees. Voor ontwikkelaars die deze doelstellingen niet halen, blijft de licentie gratis.

Onrust bij ontwikkelaars

De nieuwe licentiekosten zorgden volgens Techcrunch voor veel rumoer bij ontwikkelaars, vooral onder degenen die al vaker licentiekosten hadden betaald. Wanneer hun games populairder zouden worden, gaan voor hen de licentiekosten met duizenden dollars omhoog.

Probleem is echter dat deze ontwikkelaars vaak niet de juiste inkomsten hebben om deze kosten te kunnen dragen. Mobiele games worden bijvoorbeeld vaak gratis weggegeven. Bovendien konden ook gepirateerde of herhaalde installaties, gezien de woorden van Unity, onder het nieuwe licentieschema vallen en dus tot extra hoge kosten leiden.

Ontwikkelaars kwamen daarop in opstand en overwogen zelfs hun games offline te halen en hun games om te werken naar een nieuwe engine. Ook overwogen game-ontwikkelaars over te stappen naar game-engines, zoals Unreal, die een beter licentiebeleid hanteren of naar opensource-varianten.

Unity haalt bakzeil

Unity heeft de kritiek zich blijkbaar aangetrokken en is daarom van plan de licentiestructuur opnieuw te herzien. Zo zou de fee nu alleen gaan gelden voor de eerste installatie van een game. Ook zou in het geval van een Game Pass, zoals die door grote distributeurs als Microsoft wordt gehanteerd, de fee door de distributeur moeten worden geïnd.

Een andere maatregel zou zijn dat het heffen van de nieuwe licentiefees niet meer voor oude installaties gaat gelden, maar alleen voor die vanaf 1 januari 2024. Verder zouden de fees worden beperkt tot 4 procent van de game-omzet vanaf 1 miljoen dollar.

Desondanks is nog veel onzeker. Zo is het niet duidelijk of grote distributeurs wel de moeite willen nemen voor het innen van de Unity-licentiefees. Dit kan er mogelijk toe leiden dat deze distributeurs games met de Unity-engine uit hun catalogus verwijderen. Ook zijn game-ontwikkelaars nog steeds boos over deze actie.

