De meest recente 1.81-update van het ontwikkelingstool Visual Studio Code (VSC) van Microsoft geeft weer ondersteuning voor de game-engine van Unity. Daarnaast zijn er nog een aantal andere nieuwe features.

In versie 1.81 is de ondersteuning voor Unity voor VSC, eigenlijk een extensie, weer toegevoegd. Dit betekent dat ontwikkelaars nu naast Visual Studio, de voornaamste editor voor het scripten van C# voor de Unity game-engine, ook weer deze ontwikkelingstool kunnen gebruiken. Zeker nu VSC eigenlijk de voornaamste code-editor voor ontwikkelaars is geworden.

Tot juni 2022 was er ondersteuning voor Unity aanwezig, maar alleen via een experimentele extensie. Deze werd stop gezet omdat het nauwelijks updates had gekregen en daardoor een onstabiele code-ervaring zou opleveren.

C# Dev Kit

De nu teruggekeerde ondersteuning voor Unity in VSC 1.81 wordt geboden door nieuwe features in de C# Dev Kit. Volgens experts zou dit makkelijker zijn dan de bestaande Unity-ondersteuning voor Visual Studio voor VSC aan te passen. Een adder onder het gras bij de vernieuwde ondersteuning van Unity is wel dat voor zakelijk gebruik een betaalde licentie nodig is.

Overige features

Naast de komst van de ondersteuning voor Unity, biedt de 1.81-release van VSC ook andere nieuwe functionaliteit. Dit zijn onder meer verbeterde toegangsmogelijkheden, een verbeterde diff-editor, kleinere JavaScript-bundels, toegang tot Jupyter servers in GitHub Codespaces en GitHub pull request creation. Daarnaast is in preview GitHub Copilot UX toegevoegd.

