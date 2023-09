Cloudflare heeft de dienst Hyperdrive binnen het Workers-ontwikkelplatform geïntroduceerd. Hiermee kunnen bedrijven van hun regionale databases mondiaal gedistribueerde versies maken, zodat overal ter wereld datatoegang kan worden gekregen.

Bedrijven hebben hun databases bij een cloudaanbieder nog vaak in aparte regio’s of in hun on-premise-omgevingen staan. Het overbrengen van deze databases naar nieuwe locaties, om op meer locaties toegang te geven en snellere toegang te krijgen, is vaak een tijdrovend en kostbaar proces. Een proces dat bovendien downtime kan veroorzaken.

Cloudflare heeft hiervoor nu Hyperdrive uitgebracht. Met deze dienst, die in het gedistribueerde Cloudflare Workers serverless applicatieontwikkelplatform is ingebouwd, kunnen ontwikkelaars wereldwijd sneller en efficiënter toegang krijgen tot de benodigde data, waarbij het niet uitmaakt waar deze of de ontwikkelaars zelf zich bevinden.

Functionaliteit

Met Hyperdrive kunnen ontwikkelaars wereldwijde gedistribueerde applicaties op het Cloudflare Workers-platform bouwen en zonder daarbij problemen te ondervinden van de bestaande regionaal ingerichte database-infrastructuur van hun bedrijf.

De oplossing cachet automatisch de belangrijkste zoekvragen in het Cloudflare-netwerk en geeft ontwikkelaars hierdoor in een paar milliseconden antwoorden. Als of de database zich dichter bij de eindgebruiker bevindt, terwijl die in een heel andere wereldregio kan staan.

Naast de technologie die Hyperdrive binnen het Cloudflare Workers-platform biedt, worden ook een groot aantal database-omgevingen ondersteund. Onder meer databases die zijn gehost in AWS-, Google Cloud, Neon en Timescale. Ook worden Postgress-compatibele databases als CockroachDB en Materialize ondersteund.