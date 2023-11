Canoincal heeft ‘chiselled Ubuntu containers’ geïntroduceerd die de benodigde infrastructuur voor het draaien van cloudgebaseerde applicaties in een productieomgeving verkleinen.

Volgens Canonical zijn de containers eigenlijk kleine images die in overeenstemming zijn met de specificaties van het Open Container Initiative (OCI). Voor het aanmaken van dit type container wordt de open-source Chisel-tool gebruikt. De Chisel-tool doet dit door via een CLI toegang te krijgen tot Ubuntu Debian packages in combinatie met een zeer gedetailleerd dependency-mechanisme.

Uiteindelijk kunnen hiermee dan kleine images of containers worden gecreëerd die alleen de betreffende applicatie en de bijbehorende runtime dependencies bevatten. OS-level packages, allerlei andere utilities en libraries worden niet in de containers meegeleverd.

Hierdoor blijven de containers klein in omvang. Ze hebben daardoor minder infrastructuur nodig voor het draaien van cloudgebaseerde applicaties in productie-omgevingen.

Daarnaast bieden de containers voordelen voor de hele DevOps en DevSecOps-cycli, minder dependency-zorgen in de hele container CI-lifecycle, een Chisel CLI waarmee gebruikers met dezelfde tools als Canonical chiselled containers bouwen en uitbreiden en eenvoudigere images betekenen ook eenvoudigere image rebuilds.

Speciale Chiselled Ubuntu containers

De open-source-speciaist heeft meer dan 20 ‘dedicated’ Chiselled Ubuntu containers ontwikkeld voor verschillende applicatie runtime-omgevingen. Denk daarbij aan Java en Python. Met Microsoft is onlangs ook ondersteuning voor .NET 6, .NET 7 en .NET 8 images afgesproken. Uiteindelijk kan ieder OCI-compatibel image op die runtime-omgevingen worden uitgerold.

De nu uitgebrachte containers krijgen dezelfde ondersteuning die Canonical biedt voor Linux-distri Ubuntu. Denk daar bij aan vijf jaar lang bug-fixing en security patching voor containers die uit de hoofdrepository zijn gebouwd. Ook geeft Canonical 10 jaar security patching voor de bijbehorende Ubuntu Pro-versie van zijn Linux-distributie.

