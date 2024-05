Canonical, het bedrijf achter Ubuntu, brengt de volgende interim-release van deze Linux-distributie op 10 oktober uit. De versie heeft als codenaam Oracular Oriole en kent 24.10 als nummer. De bètaversie verschijnt op 19 september, gevolgd door een laatste testversie en release candidate op 3 oktober.

Ubuntu 24.10 betreft een zogeheten interim-release die negen maanden updates krijgt voordat de ondersteuning stopt. De op 25 april uitgekomen LTS-release 24.04 met de codenaam Noble Numbat is een betere keuze voor gebruikers die voor langere tijd zekerheid willen hebben. Die versie krijgt namelijk standaard ondersteuning tot 2029, eventueel uit te breiden met aanvullende support.

Dagelijks nieuwe features uitproberen

Belangrijke data in het releaseschema van Oracular Oriole zijn onder andere 15 augustus waarop de feature freeze plaatsvindt en de bètarelease op 19 september. Op 10 oktober is de lancering van de definitieve versie. Wie zin heeft om met deze Ubuntu-versie te experimenteren, kan dagelijks nieuwe builds uitproberen. Belangrijk om te weten is dat deze versies behoorlijk instabiel kunnen zijn.

Hoewel de details van de kernel nog niet bekend zijn, voorspelt Linux-nieuwssite Phoronix dat dit Linux 6.11 zal zijn, met GNOME 47 als user interface en de GCC 14.1-compiler. Ter vergelijking: in de huidige LTS-versie Noble Numbat betreffen dit respectievelijk Linux-kernel 6.8, GNOME 46 en de 13.2-versie van GCC. De nieuwe versie is dus vooral geschikt voor experiment en vroege ontwikkeling.

Elke twee jaar nieuwe LTS-versie Ubuntu

Een Ubuntu LTS-versie krijgt tien jaar ondersteuning: vijf jaar standaard support en een aanvullende 5 jaar Extended Security Maintenance (ESM). Het is mogelijk om dáár nog eens twee jaar ondersteuning bovenop te krijgen tegen betaling. Gewoonlijk komt elke twee jaar een LTS-versie van Ubuntu uit. Daar tussendoor vinden kleinere releases plaats.

Kortweg komt er elk jaar in april en oktober een nieuwe versie uit. Die krijgen als versienummer standaard het jaar en de maand van de release mee, en een combinatie van bijvoeglijk naamwoord + dierennaam op alfabetische volgorde. Die combinaties worden allengs vergezochter, aangezien Canonical al een keer door het hele alfabet is gegaan. De komende oktoberversie valt zéér vrij te vertalen als ‘welsprekende wielewaal’.

De eerste versie van Ubuntu kwam uit in 2004. Het was en is bedoeld om het Linux-besturingssysteem toegankelijker te maken voor gewone gebruikers en is inmiddels de populairste Linux-distributie.

Lees ook: Ubuntu 24.04 LTS ‘Noble Numbat’ is nu beschikbaar