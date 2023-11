Canonical heeft een opensource-microcloudomgeving geïntroduceerd. Hiermee kunnen ontwikkelaars voor verschillende (edge)toepassingen een super kleine cloudomgeving opzetten.

De opensource-specialist ziet mini-cloudomgevingen als een opvolger van edge computing. Edge computing heeft namelijk zijn langste tijd gehad, zo geeft het in een blog aan.

Volgens Canonical is MicroCloud vooral geschikt voor het opzetten van een cloudomgeving voor IoT-devices of andere edge-oplossingen en -toepassingen. De MicroCloud-dienst is ook geschikt voor bedrijven die kleinschalige private cloudomgevingen willen opzetten. Bijvoorbeeld omdat voor hen public cloudomgevingen te duur zijn of om met zeer gevoelige data in een gereguleerde omgeving te werken. Verder kunnen ontwikkelaars de MicroCloud-dienst gebruiken voor het creëren van testomgevingen.

Eenvoudig uitrollen en schalen

De MicroCloud-omgeving is zeer makkelijk op te zetten, geeft de opensource-specialist verder aan. De clouddienst is in enkele minuten op te zetten, onder meer met behulp van de distro-agnostische softwaredistributiemethode Snap die Canonical ontwikkelde.

De kleine cloudomgeving is verder zeer schaalbaar om te voldoen aan verschillende vereisten. De dienst start met drie nodes, maar kan worden uitgebreid naar een totaal van 50 nodes.

Onderliggende technologie

Onder de motorkap draait de MicroCloud-dienst van Canonical op een drietal opensource-technologieën. De infrastructuurtool LXD biedt alles voor het draaien van virtuele workloads, van normale VM’s tot containers. Ook ondersteunt het verschillende Linux-distro’s en Windows VM’s. Het opensource-storageplatform Ceph verzorgt in een enkele omgeving binnen MicroCloud de benodigde ondersteuning voor hoogschaalbare object-, block- en file-storage. Ten slotte biedt OVN voor MicroCloud een opensource-SDN-oplossing voor virtuele L2- en L3-netwerkabstracties, security groups, DHCP en andere netwerkdiensten. Ook deze functionaliteit is zeer schaalbaar.

MicroCloud van Canonical is per direct beschikbaar. De opensource-specialist werkt samen het hardware-fabrikanten van edge servers voor compatibiliteit en de juiste prestaties. Welke vendors dit zijn, is niet bekend.