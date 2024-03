In 2025 zal er opnieuw een hackercamp doorgaan in Nederland. Het gaat om de opvolger van May Contain Hackers (MCI2022) met de naam WHY2025.

Bij het hackercamp staan kennisdeling, technologische vooruitgang, experimenteren en verbinding maken met elkaar centraal. Ethische hackers kamperen voor dit evenement een week samen, onderverdeeld in verschillende ‘villages’ die focussen op één onderwerp of activiteit.

Het evenement vindt niet ieder jaar plaats, maar in 2025 gaat er een nieuwe editie door. Voor de aankomende editie viel de keuze voor de locatie op het recreatiegebied Geestmerambacht, dichtbij Alkmaar. Het evenement start op 8 augustus en sluit af op 12 augustus 2025.

WHY

De organisatie deelt met veel trots de naam van het evenement: What Hackers Yearn (WHY2025). Iedere editie wordt gekenmerkt door een eigen, unieke naam. Deze traditie startte in 1989 met de naam Galactic Hacker Party (GHP). WHY werd gekozen omwille van de waarom-vraag die hackers altijd vragen of krijgen. Volgens de organisatoren sluit de naam dan ook perfect aan bij de nieuwsgierige aard van hackers.

De vorige editie van het hackercamp vond plaats in Zeewolde. 3.200 ethische hackers kwamen toen opdagen op May Contain Hackers (MCI2022). Die opkomst maakte dat het om een uitverkochte editie ging.

