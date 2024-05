De scriptingtaal VBScript verdwijnt na 2027 helemaal uit Windows, heeft Microsoft recent bekend gemaakt. De taal zou te kwetsbaar zijn voor hackaanvallen en is inmiddels ook gepasseerd door krachtiger scriptingtalen als PowerShell en JavaScript. De uitfasering vindt plaats in etappes.

De aankondiging dat VBScript na 2027 niet meer door Windows wordt ondersteund, is geen grote verrassing. In oktober vorig jaar kondigde de techgigant al aan afscheid te nemen van de scriptingtaal voor websites en webapplicaties. Microsoft introduceerde VBScript in 1996 als onderdeel van Windows Scripts. Het vervangt deze nu door PowerShell.

VBScript te onveilig

Belangrijkste reden voor het uitfaseren van de scriptingtaal is dat cybercriminelen op grote schaal VBscript gebruiken voor het uitvoeren van aanvallen. Kwaadaardige VBScript-bestanden worden daarbij gebruikt om malware op getroffen systemen te downloaden.

Daarnaast zouden nieuwe scriptingtalen als JavaScript en PowerShell, ondanks dat ze eveneens grote kwetsbaarheden bevatten, over meer functionaliteiten beschikken die beter geschikt zijn voor web- en automatiseringstaken dan de oude scriptingtaal.

Drie uitfaseringsfases

Microsoft maakte recent bekend dat de verwijdering van VBScript in Windows in drie fases gaat plaatvinden. In de eerste fase, die in de tweede helft van dit jaar van start gaat, zal VBScript beschikbaar blijven als onderdeel van de ‘features on demand (FODs)’ en wordt het nog standaard ingeschakeld in de komende Windows 11-versie, Windows 11 24H2.

In 2027 wordt VBScript als FODs standaard in Windows uitgeschakeld. Wanneer gebruikers de taal nog willen gebruiken, moeten zij die zelf inschakelen. De derde fase is dat in volgende Windows-versies de scriptingtaal helemaal niet meer wordt meegeleverd.

Deze laatste fase heeft tot gevolg dat alle dll.libraries van VBScript niet meer zullen werken. Microsoft verwacht van zijn eindgebruikers dat zij tegen die tijd allemaal naar alternatieven zijn overgestapt. De techgigant adviseert gebruikers daarom op tijd over te stappen naar PowerShell of JavaScript, afhankelijk van de behoefte.

Lees ook: Microsoft introduceert framework om PowerShell cmdlets te creëren