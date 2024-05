Microsoft brengt Windows 11 24H2 naar testgebruikers uit het Release Preview Channel. Dat duidt erop dat de versie bijna klaar is om door het grote publiek gebruikt te worden.

In een recent verschenen blog kondigt Microsoft de uitrol van Windows 11 24H2 aan voor de Release Preview Channel. Algemene beschikbaarheid is volgens het bedrijf later in 2024 beschikbaar. Voor zakelijke gebruikers in het Insider Programma is de download eveneens reeds te vinden: “Commerciële klanten die zijn ingeschreven voor het Windows Insider-programma voor bedrijven kunnen beginnen met het valideren van Windows 11, versie 24H2 op pc’s in hun organisaties.”

Van Windows 11 24H2 mogen gebruikers een significant aantal updates verwachten. Dat volgt het originele idee van Microsoft waarin een grote functie-update alleen in de tweede helft van het jaar doorgaat. Tijdens de rest van het jaar blijft het besturingssysteem dan van updates voorzien worden, maar gaat het altijd om kleine verbeteringen. Vorig jaar week Microsoft echter al af van dit originele plan. Windows 11 23H2 was een weinig bijzondere update.

Wat er al bekend is over Windows 11 24H2, wijst erop dat de functie-update gefocust is op AI en Copilot. Er zijn echter ook updates op komt voor een langere batterijduur, met de Energy Saver-optie, en betere bestandscompressie voor 7-zip en TAR.

Geen Windows 12 in 2024

De omvangrijke Windows 11 24H2-update zal wel ten koste gaan van de release van Windows 12 in 2024. Eerder waren daar geruchten over, maar Microsoft bevestigde al vroeg in 2024 dat Windows 12 dit jaar niet zal verschijnen.

Tip: Microsoft herhaalt: Windows 10 21H2-support verdwijnt binnenkort