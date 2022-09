Microsoft brengt een SQL Server 2022 Release Candidate (RC) voor Linux uit. De versie biedt dezelfde functionaliteit als de recente SQL Server 2022 RC voor Windows en kent ondersteuning voor Azure-gerelateerde zaken.

De techgigant bracht onlangs SQL Server 2022 RC voor Windows uit. Nu volgt een versie voor Linux. Het gaat om de Linux-distributies Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en Unbuntu van Canonical.

De Linux RC biedt dezelfde functionaliteit als de Windows-versie. Zo beschikt het over Query Store voor het monitoren van de prestaties van het systeem, door de geschiedenis van queries en runtime statistieken op te slaan.

Combinatie met Azure-functionaliteit

In de SQL Server 2022 RC voor Linux is ook ondersteuning voor Azure Synapse Link aanwezig. Hierdoor kunnen ontwikkelaars Azure Synapse Analytics gebruiken, voor makkelijke en directe toegang tot de Azure Cosmos DB analytische store.

Ook ondersteunt de versie van de open-source database-omgeving Azure Active Directory-authenticatie. Wel wordt hierbij de kanttekening gemaakt dat SQL Server-containers deze laatste functionaliteit nog niet ondersteunen.

Open-source databases steeds populairder

Het gebruik van open-source databases wordt steeds populairder, zo blijkt uit onderzoeken. Daarom is het volgens experts, zo schrijft The Register, niet onlogisch dat Microsoft blijft investeren in nieuwe versies van SQL Server 2022 en deze steeds meer aan de diensten van zijn public cloud Azure koppelt.

Tip: Datadog Database Monitoring ondersteunt SQL Server en Azure databases