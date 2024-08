Microsoft zet broodnodige stap: DirectML draait op Copilot+-pc’s

De lancering van Windows Copilot+pc’s ligt al enkele maanden achter ons. Ondersteuning voor developers is nog niet wat het moet zijn, maar Microsoft beweegt in de goede richting met DirectML.

Vanaf nu werkt de DirectML-library ook op de Hexagon NPU binnen de Snapdragon X Elite die Arm-gebaseerde Windows-laptops aandrijft. DirectML is voor machine learning-applicaties wat DirectX al sinds jaar en dag is voor grafische oplossingen: een abstractielaag om specifieke workloads eenvoudig door hardware te accelereren.

DirectML-expansie

DirectML werkte al op de x86-gebaseerde NPU’s van Intel en AMD. Met de API-laag van DirectML ertussen lijkt het erop dat ontwikkelaars zonder al te veel problemen hun AI-taken kunnen optimaliseren voor Arm. Het veelbesproken TOPS-aantal, een meetlat voor AI-prestaties, is binnenkort voor Intel, AMD en Qualcomm zeer vergelijkbaar. Zodra Intel Lunar Lake lanceert, zitten alle drie chipbedrijven boven de 40 TOPS die Microsoft nodig acht voor een Copilot+-pc.

Deze specificaties zullen op termijn zaken als Windows Recall aandrijven. Deze AI-functie maakt het mogelijk om snapshots van het eigen pc-gebruik terug te zoeken. Hoewel de feature binnenkort opnieuw wordt geïntroduceerd, was Recall gelijk controversieel wegens de privacy- en security-implicaties van een computer die je scherm elke paar seconden opneemt en opslaat.

Ondersteuning voor developers?

Elke aankondiging over een verdere uitrol van Arm-gebaseerde Windows-ondersteuning is welkom. Sinds Microsoft en Qualcomm groot uitpakten rondom de lancering van Copilot+-pc’s in juni is de houding van beide partijen allerminst proactief. Het is bijvoorbeeld al enkele maanden stil rondom devkits voor Snapdragon X Elite-systemen. Developers hebben moeite ze te bemachtigen.

De ernst van dit probleem verschilt. Prism, de emulatielaag die x86-applicaties op Arm-gebaseerde Windows-pc’s draait, zou volgens Microsoft net zo goed zijn als het fameuze Rosetta van Apple. Laatstgenoemde maakte het voor Apple mogelijk om redelijk gracieus over te stappen van x86-chips van Intel naar de eigen Arm-gebaseerde M-processors. Rosetta was dan ook echt een krachtpatser: niet-geoptimaliseerde applicaties draaiden alsnog sneller op Apple Silicon dan op Intel-hardware.

Hetzelfde geldt niet voor Prism. XDA liet het probleem zien tijdens een benchmark van de AI Denoise-feature in Adobe Lightroom Classic. Daar waar Intel x86-chips ergens tussen een halve minuut en een kleine vier minuten nodig hadden, rondde de Snapdragon X Elite de test pas na tien (!) minuten af. Zaken als native DirectML-support zijn dus echt nodig.

