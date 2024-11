Microsoft geeft Windows-gebruikers op Arm eindelijk losse ISO

De komst van Qualcomm-pc’s met Arm-chips heeft Windows op Arm weer tot leven gebracht. Voor het eerst verschijnt nu ook een losse ISO van het besturingssysteem.

Het Arm-avontuur van Microsoft heeft al vele wendingen gekend. In 2017 debuteerde een Windows 10-variant op het architecturele alternatief voor x86. Toch is een volhardende ondersteuning nog altijd ver weg, zelfs na de komst van de eerste Windows Copilot+-pc’s. Devkits van Qualcomm Snapdragon X Elite-computers zijn in geen velden of wegen te bekennen, terwijl ook de verkoopcijfers tegenvallen.

Desondanks is er wat beweging in de goede richting voor Arm. Windows heeft eindelijk een downloadpagina voor een Windows 11 ISO op het platform beschikbaar. Let wel: er zijn vermoedelijk nog steeds drivers nodig vanuit de leverancier, zoals Lenovo of Asus.

Langzaam opgroeien

De nieuwe ISO gebruikt de product key die zich al op de Arm-pc in kwestie bevindt en bepaalt daarmee welke editie van Windows geïnstalleerd wordt. Verder is de installatie niet anders dan op een x86-systeem. Elke nieuwe Windows 11-installatie op Arm is versie 24H2, de meest recente versie met alle Copilot+-mogelijkheden die veelal via de NPU draaien.

Het lijkt erop dat Windows op Arm langzaam aan het opgroeien is. Maar een mogelijk probleem is de juridische strijd tussen Arm en Qualcomm. Deze draait om het gebruik van de Arm-licentie voor de Snapdragon X-chips die nieuwe Windows-pc’s op deze architectuur aandrijven. Mocht dit uitlopen op een overwinning van Arm en Qualcomm niet bereid zijn om voor een nieuwe licentie te betalen, dan is het hernieuwde Windows op Arm-avontuur al snel weer voorbij. Het vergt dan een speler als MediaTek of Nvidia om er nieuw leven in te blazen.

Lees ook: Windows op Arm wordt snel volwassen