Dell presenteert betaalbare CoPilot+ laptops

Dell heeft vandaag een nieuwe line-up aan AI-pc’s gepresenteerd, waarmee het assortiment aan verschillende CoPilot+ pc’s weer wat breder is geworden. Er valt nu meer en vooral ook goedkoper te kiezen. De nieuwe XPS 13 beschikt over een nieuwe Intel Core Ultra Series 2 processor, waarmee Intel nu ook echt mee doet in de wereld van AI pc’s. De nieuwe Inspiron 14 en Latitude 5455 beschikken over een nieuwe goedkopere Qualcomm chip, waardoor de AI-pc’s nu minder dan 1000 euro kosten.

Vooralsnog is het nog wachten op het grote succes van de CoPilot pc’s. Hoewel alle pc-fabrikanten mee doen, vliegen ze vooralsnog niet als warme broodjes over de toonbank. Het eerste model is vandaag bij iBood al te koop tegen gereduceerd tarief, vaak een teken dat de verkopen tegenvallen. De voornaamste reden dat de verkopen tegenvallen is enerzijds dat de AI-modellen pas bij 1000 euro beginnen, en anderzijds dat Microsoft nog steeds niet echt goede AI-functionaliteit in Windows beschikbaar heeft gemaakt. Dat houdt Dell echter niet tegen. Het introduceert, tegelijk met de lancering van nieuwe chips van Qualcomm en Intel, een serie nieuwe AI-modellen.

De XPS 13, in onze optiek het vlaggenschip van Dell in de laptopmarkt beschikt over een nieuwe Intel Core Ultra Series 2 processor. Hiermee kan Intel eindelijk aanhaken bij de AI-pc’s van AMD en Qualcomm. Dit model beschikt over een krachtige NPU voor AI-functies, een OLED-scherm en een lange accuduur van 26 uur, aldus Dell. De XPS 13 kost in de VS 1399 dollar, dus reken op minimaal 1300 a 1400 euro in Nederland.

Dell Inspiron 14 en Latitude 5455 zijn interessanter voor organisaties

De Dell Inspiron 14 en Dell Latitude 5455 zijn tot op zekere hoogte interessanter voor organisaties, want ze zijn betaalbaarder. Deze pc’s maken namelijk gebruik van de nieuwe Qualcomm Snapdragon X Plus 8-core-chips die vandaag werden aangekondigd. Deze chip is goedkoper en minder krachtig dan de X Plus- en Elite-modellen van een tijdje terug, maar nog wel krachtig genoeg voor de AI-workloads en het behalen van een zeer lange accuduur.

De Dell Inspiron 14 kost 899 dollar in de VS, en wij rekenen op minder dan 1000 euro in Europa. Daarmee worden ze interessant voor een groot publiek, waaronder organisaties die grote aantallen gaan vervangen. Van de Dell Latitude 5455 is nog geen prijs bekend, maar ook hier zal Dell mikken op een groot publiek. Daarnaast zal de Latitude 5455 ook beschikbaar komen met de krachtigere Snapdragon-chips. Beide modellen gaan volgens Dell 27 uur mee op een enkele acculading.