Windows op Arm wordt snel volwassen

Een reeks nieuwe Windows-apps maakt voortaan optimaal gebruik van de Snapdragon X Elite. Daarmee is de inhaalslag van Arm versus x86 op Windows 11 wellicht al voltooid.

Een groot aantal applicaties werkte al out-of-the-box voor Snapdragon-laptops toen ze in juli uitkwamen. Wie enkel van de Microsoft-suite gebruikmaakt, kan al lang en breed aan de slag.

Geen vertaallaag meer

Echter moesten veel Windows-apps gebruikmaken van “Prism”, de vertaallaag tussen x86-apps en de Arm-architectuur. Dat leidt tot prestatieproblemen en maakt een Qualcomm Snapdragon X Elite een minder interessante keuze dan bijvoorbeeld Intel Lunar Lake of AMD’s nieuwste Ryzen AI-chips.

Nu zijn Blender, Capture One en Affinity Photo 2 volledig op Snapdragon ondersteund. Dat niet alleen: de NPU, een belangrijk vereiste voor Copilot+-pc’s, simuleert voortaan 3D-renders op basis van tekstopdrachten. Qualcomm belooft dat dit op “warp speed” gaat, maar concreet zal dit neerkomen op zo’n 10 à 30 seconden afhankelijk van de complexiteit.

Bij Affinity is de NPU-inmenging van een iets andere aard. Allereerst was de Affinity-suite al geoptimaliseerd voor Snapdragons in mei, zoals Qualcomm aangeeft. Maar nu benut Affinity Photo 2 de NPU door Object Selection en Subject Selection via deze chip te berekenen. In fotografietool Capture One is bijsnijden en kleurclassificatie intussen uit te besteden aan de NPU.

Steeds meer use cases gedekt

Techbedrijven spreken regelmatig over Personas, ofwel de soorten gebruikers die naar verwachting op komen dagen voor een product. Bij Windows 11 is dat kort gezegd iedereen, maar het overgrote merendeel daarvan heeft zeer basale eisen. Die dekt een Arm-gebaseerde Windows-laptop al goed, met meer dan genoeg prestaties om ook via de Prism-vertaallaag simpele apps te draaien waar nodig. Toch is native ondersteuning voor een breed spectrum aan applicaties nodig, iets waar x86-chips al decennia op teren. Het is duidelijk dat de recente toevoegingen zich richten op media-professionals. Zodra al je apps eenmaal draaien op Arm, is de keuze snel gemaakt.

Toch is er meer nodig voor Qualcomm om echt Intel en AMD te beconcurreren. Goedkopere laptops met bijvoorbeeld de Snapdragon X Plus zijn pas recent op de markt; wellicht dat die beter verkopen dan de huidige X Elite-lijn. Hoe dan ook is de herintroductie van Windows op Arm een stuk vatbaarder dan eerdere avonturen met het x86-alternatief.

