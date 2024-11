Dapr trotseert de uitdagingen van distributed computing

In 2019 onthulde Microsoft Dapr, een open-source runtime voor gedistribueerde applicaties. Met duizenden bijdragers en tienduizenden organisaties als gebruikers is het een daverend succes.

Dapr (kort voor Distributed Application Runtime) is sinds eind oktober ‘graduated’ als CNCF-project, dat betekent dat het voor grootschalig gebruik gereed is. Als ‘incubated’ project van 2021 tot heden is het echter al geadopteerd door bedrijven als Grafana en HDFC Bank. 21 maintainers sturen het project aan, dat tevens heeft kunnen rekenen op meer dan 3.700 contributeurs. Maar wat doet het precies?

Een runtime voor overal

“Dapr heeft één missie: voldoen aan de opkomende behoeften van ontwikkelaars en de meest complexe problemen op het gebied van gedistribueerd computergebruik oplossen”, laat Dapr-maintainer Yaron Schneider weten. Zijn collega Mark Fussell voegt daaraan toe dat Dapr’s API-aanpak democratiserend werkt. “Welke developer dan ook kan de complexiteit van het bouwen van microservices architecturen aangaan en waarde genereren”, aldus Fussell.

Ondanks de Microsoft-origines wordt Dapr geprezen om de vendor-neutrale aard, iets dat vanzelfsprekend past bij een open-source project. Voor deze soort cloud native tool is dat ook van essentieel belang, aangezien de kracht van Dapr juist ligt in de brede inzetbaarheid.

Dapr maakt eveneens dankbaar gebruik van gelijkaardige open-source cloud native projecten. Denk aan OpenTelemetry, Prometheus, SPIFFE, gRPC en Cloud Events. CNCF-CTO Chris Aniszczyk omschrijft het dan ook als een “alomvattende” oplossing voor het bouwen van edge en cloud native applicaties.

Groeipijn

Dapr wordt dus veelvuldig gebruikt en zoals je mag verwachten richt de CNCF-aankondiging zich op de positieve zaken. Valt er ook een kritische noot te vermelden? Van online gebruikers valt op te maken dat de opzet van de tool weleens kopzorgen geeft, maar de versimpeling van de app-uitrol op allerlei platformen lijkt deze moeite waard te zijn.

Die uitrol bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er de Service Invocation API om verschillende diensten eenvoudig te koppelen via een sidecar, oftewel een extra functionaliteit die naast een Kubernetes-container draait. Het zorgt ervoor dat developers niet elke dienst direct aan elkaar hoeven te koppelen. Daarnaast vereenvoudigt Dapr zaken als secret management en state management, vanzelfsprekend samen met verschillende open-source projecten die regelmatig ook een CNCF-oorsprong hebben.

Op de roadmap van Dapr staat zowel stabiliteit als innovatie. Zo komt er een stabiele workflow API vanaf versie 1.15 de komende maand en lanceert deze versie gelijk een conversational AI in alpha-vorm.

