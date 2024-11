Hoe SUSE AI van visie naar platform ging

Tijdens SUSECON in juni kondigde SUSE diens AI-visie aan. Welke lessen zijn er geleerd nu SUSE AI klaar is voor gebruik, nu het Early Access Program is afgerond? We vroegen het Abhinav Puri, VP Portfolio Solutions van het bedrijf.

Terwijl de meeste IT-vendoren snel in de strijd springen en een AI-product lanceren, stond de visie van SUSE in juni in schril contrast hiermee. De infrastructuurspeler wilde eerst veldwerk verrichten om zeker te zijn van een veilige aanpak. Nu zegt het bedrijf dat SUSE AI “enterprise-grade” is. Puri zegt dat vertrouwen een van de belangrijkste pijnpunten hiervoor was. “Klanten zijn op hun hoede voor de security- en privacyrisico’s waaraan hun organisaties kunnen worden blootgesteld door de implementatie van GenAI-oplossingen en het gebruik van LLM’s.”

Een samenhangende aanpak

Puri wijst erop dat AI-implementaties niet in silo’s worden uitgevoerd. Dit betekent dat security en privacy wellicht niet eens de grootste kopzorgen geven. “Klanten maken zich ook zorgen over mogelijke risico’s op het gebied van regelgeving en compliance. Ze moeten zich kunnen houden aan de governance-kaders en compliance-wetten die van toepassing zijn op hun respectievelijke landen en industrieën.” Tegelijkertijd zegt Puri dat andere vendoren hier niet zoveel van aantrekken, zelfs als hun oplossingen misschien nog niet klaar zijn voor enterprise-adoptie. Dit draagt alleen maar bij aan de risico’s en blootstelling van bedrijven, stelt hij.

Moeten we daarom AI-adoptie binnen bedrijven afremmen? Het lijkt erop dat de markt dat absoluut niet wil, met AI-agents die de afgelopen maanden de techindustrie hebben veroverd. Is SUSE AI klaar voor zo’n wispelturige wereld? “We zien SUSE AI als iteratief en in staat om heel snel te reageren op onze klanten”, zegt Puri. “Om in te kunnen spelen op het snel veranderende AI-landschap van technologieën, heeft SUSE haar releaseproces al aangepast. We zijn van plan om nieuwe innovatieve frameworks en oplossingen uit te blijven brengen als onderdeel van SUSE AI in een snel formaat. Dit in tegenstelling tot een vaste jaarlijkse of tweejaarlijkse releasecyclus. Agentic frameworks zijn niet anders. We zien de evolutie van sommige frameworks al, en als klanten om een specifiek agentic framework vragen, zullen we het leveren en er ondersteuning voor bieden.”

Waar SUSE in past

SUSE is meestal het fundament voor andere toepassingen binnen een IT-infrastructuur. Het aanbod is modulair, dus het bedrijf kan met SUSE AI nooit rekenen op de aanwezigheid van één specifiek product (zoals Rancher of de SUSE Linux-distro’s). Wat biedt SUSE AI dan in algemene zin? Puri zegt dat SUSE van pas komt door AI-workloads te beveiligen, die in feite worden behandeld als elke andere soort workload. Daarnaast moet het leiden tot observability voor de infrastructuur, apps, LLM’s en hardware. Tevens helpt het bij compliance en biedt het gebruikers gecureerde en gevalideerde GenAI-tools voor specifieke use cases.

Een van SUSE’s partners hierin is Tata Consultancy Services (TCS). Puri vertelt ons dat deze samenwerking een goed voorbeeld is van hoe SUSE AI is in te zetten. “Dus als klanten met ons samenwerken, kunnen ze ons platform gebruiken om hun GenAI-apps uit te voeren en te implementeren, en we hebben het ecosysteem van partners om klanten te helpen met op maat gemaakte oplossingen die specifiek zijn voor hun behoeften, relevant voor hun specifieke branches. Of het nu gaat om prompt engineering, of het effectief implementeren van RAG, of het finetunen van modellen, of het integreren in hun gebruikersomgevingen en apps.”

Tot slot is een belangrijk onderdeel van SUSE’s pitch het leveren van keuze. Aangezien de AI-hype vooral Nvidia heeft verheven dankzij haar hardware en software, bestaat er een reëel risico dat de GenAI-drang leidt tot de veelbekritiseerde vendor lock-in. Daar komt nog bij dat AI-modelmakers zoals OpenAI of Anthropic staan te trappelen om zich vast te plakken in bedrijfsomgevingen.

Puri legt uit hoe dit kan worden aangepakt. “Om lock-in te voorkomen, biedt SUSE AI klanten een flexibel en modulair platform waarmee bedrijven AI-modellen en implementaties kunnen kiezen die het beste passen bij hun behoeften. Zo zijn ze niet beperkt tot een specifiek ecosysteem, in tegenstelling tot sommige oplossingen op de markt. We bieden een verscheidenheid aan tools en schrijven niet voor welke tools de klant moet gebruiken.”

Toch geeft Puri toe dat zijn bedrijf ook weet hoe de wind waait. “De keuze van processors is inherent aan onze marktintroductie. Nvidia is de standaard voor bijna alle conversaties, maar het SUSE AI-platform zal ook andere processoren gebruiken, zoals Intel, AMD, ARM en andere zodra deze beschikbaar zijn. Het SUSE build-systeem is ontworpen om voor alle doelprocessoren te bouwen. Onze focus blijft liggen op het bieden van keuze op de markt.”