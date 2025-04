Atlassian breidt cloudopties uit met Government Cloud en Isolated Cloud

Atlassian wil meer organisaties aan zich binden in de cloud, ook organisaties voor wie de gang naar de cloud niet vanzelfsprekend is. Vandaag kondigt het twee nieuwe clouddiensten aan om dit te bewerkstelligen. Atlassian Government Cloud, specifiek voor Amerikaanse overheidsinstanties, is nu beschikbaar in early access. De Atlassian Isolated Cloud komt in 2026.

Atlassian Government Cloud is een cloudaanbod dat het bedrijf host in een aparte omgeving, speciaal gereserveerd voor Amerikaanse overheidsinstanties en hun zakenpartners. Deze cloudomgeving is voorzien van een FedRAMP Moderate-autorisatie. Dit is de meest gangbare autorisatie voor clouddiensten en houdt in dat deze om kunnen en mogen gaan met gevoelige data. Atlassian Government Cloud is beschikbaar voor Jira, Confluence en Jira Service Management.

Atlassian werkt momenteel aan het toevoegen van meer apps en functies aan dit aanbod. Dit om de adoptie van de Atlassian Cloud verder uit te breiden binnen de Amerikaanse overheid. Het bedrijf geeft aan dat het niet stopt bij FedRAMP Moderate. Het werkt ook aan compliance met FedRAMP High (het hoogste niveau) en U.S. Department of Defense Impact Level 5 (IL5). Dat soort trajecten duren over het algemeen een behoorlijke tijd, soms meerdere jaren, maar Atlassian ziet er veel meerwaarde in richting de publieke sector.

Atlassian Isolated Cloud voor bedrijven met gevoelige data

Interessanter voor organisaties buiten de VS is de vooraankondiging van de Atlassian Isolated Cloud. Dit nieuwste aanbod komt eraan in 2026 en is bedoeld voor grote organisaties wereldwijd die met gevoelige data werken. Het moet deze in staat stellen om veilig samen te werken in een door Atlassian beheerde cloudomgeving. Deze oplossing biedt dedicated storage, compute, netwerken, applicaties en databases in een virtual private cloud. Dit moet ervoor zorgen dat bedrijven hun kritieke data beter kunnen beschermen.

Het idee achter Atlassian Isolated Cloud is uiteraard om meer klanten te kunnen optekenen. Teams die voorheen geen gebruik konden en/of mochten maken van Atlassian cloudoplossingen vanwege single-tenant vereisten of andere wensen en eisen rondom security kunnen hiermee toch aan de slag met het Jira, Jira Service Management en Confluence. Om Isolated Cloud nog iets interessanter te maken voor organisaties zal deze nieuwste toevoeging ook security features van Atlassian Cloud Enterprise Edition en Atlassian Guard Premium bevatten.

Overgang naar de cloud blijft prioriteit

Vorig jaar nog schreven we dat Atlassian op de rem trapte met betrekking tot cloudmigratie voor alle klanten. Het kondigde toen aan dat het niet meer per se ‘cloud first’ maar meer ‘enterprise first’ zou gaan denken. Het erkende hiermee onder andere dat een hybride benadering beter past bij sommige enterprise-klanten.

Accepteren dat de realiteit voor sommige organisaties niet altijd betekent dat deze naar de cloud moeten, betekent echter niet dat Atlassian niet blijft werken aan mogelijkheden om dat toch te kunnen doen. Daar ligt volgens het bedrijf namelijk nog altijd de toekomst. Dat maakt de toevoeging van Government Cloud en Isolated Cloud in ieder geval duidelijk. Atlassian wil klanten zoveel mogelijk de optie blijven bieden om toch richting de cloud te gaan. Daar krijgen klanten volgens Atlassian uiteindelijk toch de beste gebruikerservaring en ervaren ze de minste ‘last’ met betrekking tot security, beheer, compliance en betrouwbaarheid.

De Atlassian Government Cloud is nu in Early Access beschikbaar, maar dus specifiek gericht op de VS. De Atlassian Isolated Cloud zal dit jaar in een gesloten bèta beschikbaar komen. Atlassian verwacht dat algemene beschikbaarheid in 2026 zal plaatsvinden.