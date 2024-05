JetBrains heeft Kotlin 2.0 officieel vrijgegeven. De programmeertaal is belangrijk voor Android, nadat het door Google werd verkozen als voorkeurstaal voor het besturingssysteem.

Developers die apps ontwikkelen voor Android, krijgen een nieuwe werkomgeving. De tweede versie van Kotlin is namelijk officieel uitgebracht door JetBrains. Voor Kotlin 2.0 werd de eerste versie volledig vergeten en werkte JetBrains een nieuw concept uit. Developers mogen zich dus aan veel nieuwe zaken verwachten.

Het nieuwe concept van de programmeertaal moet voordelen opleveren op vlak van prestatie en de productiviteit van developers verhogen. “De nieuwe compilerarchitectuur is gebouwd om ons in staat te stellen de taal veel gemakkelijker te ontwikkelen, we kunnen nieuwe functies sneller en op een consistente en platformonafhankelijke manier introduceren”, vult JetBrains aan.

Android-voorkeurstaal

Kotlin draaide ondertussen op versie 1.9.20. Het versienummer toont dus dat JetBrains wel degelijk aan de programmeertaal bleef sleutelen. Dat sleutelen gebeurt voor 2 miljoen developers. Dat zijn voornamelijk developers die ontwikkelen op Android. De programmeertaal wordt daarnaast ingezet voor multiplatform-ontwikkeling, waar Minecraft een voorbeeld van is.

Voor het multiplatform-gebeuren verbeterde JetBrains de tooling voor Kotlin Multiplatform. Dit platform geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om code te hergebruiken op verschillende systeem-omgevingen. Concreet kan code gedeeld worden over web, desktop, iOS, Android en tussen verschillende servers.

