Google brengt Gemini 2.0 uit en legt fundering voor agentic AI

De nieuwe versie van Gemini maakt het model geschikter om onder begeleiding van de gebruiker te plannen, onthouden en handelen.

Per direct is een experimentele versie van Gemini 2.0 Flash beschikbaar. Google omschrijft deze versie van Gemini als een werkpaard met lage latency en verbeterde prestaties. Ontwikkelaars kunnen Flash direct gebruiken via de Gemini API in Google AI Studio en Vertex AI. Daarnaast is er voor gebruikers een chat-geoptimaliseerde experimentele versie van Gemini 2.0 Flash beschikbaar, die eenvoudig te activeren is via het drop-downmenu.

Gemini 2.0 beschikt over verbeterde reasoning-capaciteiten. Hierdoor kan het model beter omgaan met complexe vragen die uit meerdere delen bestaan, evenals multimodale queries en programmeeruitdagingen.

Agentprojecten

Google zet daarnaast een volgende stap op het gebied van verantwoorde AI-ontwikkeling. Om te onderzoeken hoe agentic-ervaringen veilig en onder praktische condities kunnen opereren, lanceert het bedrijf verschillende onderzoeksprototypes en experimenten. Dit gebeurt onder andere via Project Astra, dat zich richt op de verkenning van universele AI-agents met multimodale reasoning-capaciteiten.

Een ander onderzoeksprototype dat gebruikmaakt van Gemini 2.0 is Project Mariner. Dit project gaat uit van de hypothese dat agents waardevol zijn bij het uitvoeren van complexe taken. Het onderzoekt hoe agents en mensen in de toekomst beter kunnen samenwerken.

Op het gebied van agents introduceert Google ook een AI-aangedreven programmeeragent, genaamd Jules. Deze agents integreren naadloos in de GitHub-workflow en zijn specifiek ontworpen om optimaal samen te werken met de tools die ontwikkelaars dagelijks gebruiken.

