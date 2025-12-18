GitHub zwicht voor kritiek en stelt kosten zelfgehoste runners uit

Update 18 december: Na felle kritiek vanuit de GitHub-community stelt GitHub de voorgestelde betaling voor het zelf hosten van runners uit. De prijsverlaging van GitHub Actions in een cloudomgeving gaat wel per 1 januari door. Voor zelfgehoste runners is nu onduidelijk wat het plan in de toekomst wordt qua beprijzing; GitHub zelf zal er nog over gaan nadenken.

Oorspronkelijk bericht, 17 december:

GitHub introduceert vanaf maart 2026 een tarief van $ 0,002 per minuut voor zelfgehoste runners, waarmee een einde komt aan jarenlang gratis gebruik. Hoewel het bedrijf beweert dat 96 procent van de klanten geen hogere rekeningen zal krijgen, verzetten ontwikkelaars zich tegen het betalen voor software die op hun eigen infrastructuur draait.

GitHub kondigde de prijswijziging op 16 december aan, samen met een verlaging van de prijzen voor door GitHub gehoste runners. Vanaf januari 2026 zullen door GitHub gehoste runners 20 tot 39 procent minder kosten, afhankelijk van het type machine. Toch zijn het de nieuwe kosten voor zelfgehoste runners die scherpe kritiek krijgen van de ontwikkelaarsgemeenschap.

Met zelfgehoste runners kunnen organisaties GitHub Actions-workflows op hun eigen hardware uitvoeren. Ze zijn sinds de lancering gratis en bedrijven maken er gebruik van omwille van de prestaties en de kosten. Dat verandert op 1 maart, wanneer GitHub $ 0,002 per minuut gaat aanrekenen voor het gebruik van zelfgehoste runners in privé-repositories. Openbare repositories blijven gratis, net als GitHub Enterprise Server-implementaties.

Negatieve reacties van ontwikkelaars op kosten voor eigen hardware

De reacties waren snel en negatief. Op Reddit en andere forums uiten ontwikkelaars hun frustratie over het betalen van kosten per minuut voor software die draait op infrastructuur die zij zelf bezitten en onderhouden. “Het lef om kosten in rekening te brengen voor zelfgehoste computers”, klaagde een ontwikkelaar, zoals opgemerkt door DevClass. Een ander berekende dat hun kosten zouden stijgen tot meer dan 140 dollar per maand, alleen al voor het gebruik van hun eigen hardware.

GitHub rechtvaardigt de verandering door erop te wijzen dat de inkomsten uit GitHub-hosting werden gebruikt om gratis zelfgehoste runners te subsidiëren. Het bedrijf onderhoudt infrastructuur en diensten waar zelfgehoste gebruikers gebruik van maken, ondanks dat ze geen gebruik maken van de computerbronnen van GitHub. Nu Actions dagelijks 71 miljoen taken verwerkt, stelt GitHub dat de prijsaanpassing noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren in het platform.

Het is duidelijk dat er meer veranderingen op komst zijn. CEO Thomas Dohmke kondigde in augustus 2024 zijn vertrek aan en sindsdien is GitHub nauwer geïntegreerd in de CoreAI-organisatie van Microsoft. Het platform migreert ook volledig naar de Azure-infrastructuur, wat suggereert dat kostendruk van invloed kan zijn op prijsbeslissingen.

Prestaties stimuleren zelfgehoste adoptie

Veel organisaties kozen specifiek voor zelfgehoste runners om de platformbeperkingen van GitHub te omzeilen. “We hosten de runners zelf in onze infrastructuur en de builds zijn meer dan 10 keer sneller dan wanneer we gebruikmaken van hun cloudrunners”, merkte een gebruiker op. Deze prestatiekloof verklaart waarom ontwikkelaars zich bijzonder benadeeld voelen: ze zijn overgestapt op zelfhosting om de prestatieproblemen van GitHub zelf op te lossen.

De frustratie reikt verder dan alleen de prijsstelling. Ontwikkelaars klagen over het “onnodig ingewikkelde” configuratieproces van GitHub voor zelfgehoste runners en aanhoudende serviceproblemen, zoals het onvermogen om taken netjes te annuleren. De open source runner-applicatie accepteert geen bijdragen, waarbij GitHub verwijst naar de toewijzing van middelen “aan andere gebieden van Actions”. Voor sommigen duidt dit op verwaarlozing van het platform. Het Zig-programmeertaalproject heeft GitHub onlangs verlaten, met onbetrouwbare Actions als een van de redenen.

Concurrentiedruk neemt toe

GitHub krijgt steeds meer concurrentie van alternatieven zoals GitLab CI/CD, CircleCI en Jenkins. Depot biedt geoptimaliseerde runners met facturering per seconde tegen wat volgens het bedrijf de helft van de kosten is van door GitHub gehoste opties. Buildkite en andere platforms leggen de nadruk op hybride modellen waarbij klanten de infrastructuur beheren terwijl ze gebruikmaken van SaaS-beheer.

GitHub belooft de inkomsten uit zelfgehoste runners te investeren in platformverbeteringen. Geplande functies zijn onder meer een nieuwe scale-set-client, ondersteuning voor meerdere labels voor Actions Runner Controller en een Actions Data Stream voor realtime observatie. Of deze toevoegingen voldoende zijn voor ontwikkelaars die gewend zijn aan gratis zelfgehost gebruik, valt nog te bezien. Voorlopig is de boodschap duidelijk: het tijdperk van GitHub waarin zelfgehoste computing werd gesubsidieerd, loopt ten einde, ongeacht de mening van klanten.