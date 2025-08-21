Gemini 2.5 Pro beschikbaar voor betalende GitHub Copilot-gebruikers

Wie betaalt voor GitHub Copilot Pro, Pro+, Business of Enterprise heeft vanaf nu toegang tot Google’s Gemini 2.5 Pro-model. De vraag is of gebruikers er enthousiast van worden.

Ondanks het feit dat Gemini 2.5 Pro Google’s krachtigste model is, lijkt de algemene consensus dat Claude Sonnet 4 sneller, slimmer en consistenter presteert als het om coderen gaat. Desondanks levert de uitbreiding meer keuzevrijheid op voor GitHub Copilot-gebruikers. Althans, voor wie betaalt.

Stap omhoog

GitHub Copilot is verre van de enige manier om Gemini 2.5 Pro voor coderen in te zetten. Het recent geÃ¯ntroduceerde Gemini CLI en ook Gemini Code Assist (voor VS Code) zijn gratis manieren om dit Gemini-model voor programmeerhulp in te zetten. De enige beperking omvat de automatische switch van Gemini 2.5 Pro naar het aanzienlijk minder sterke 2.5 Flash. Google past dit dynamisch aan afhankelijk van de totale capaciteitsvraag.

Hoe dan ook is GitHub Copilot een platform dat populair genoeg is om een indruk op te maken. Anthropic’s Claude, al jaren geliefd onder programmeurs vanwege prestaties die ver boven de gestelde benchmarks reiken, heeft zijn succes mede te danken aan de integratie met het AI-codeerplatform.

Implementatieproblemen

Hoewel Gemini al in public preview beschikbaar was binnen GitHub Copilot, hebben verschillende partijen kanttekeningen bij het aanbod van deze tool ten opzichte van eerdere, gratis manieren om Gemini voor coderen in te zetten. Zo stelt een betalende gebruiker tegenover Windows Central dat Gemini’s gratis tools minder beperkend zijn dan GitHub Copilot.

De vraag is of betaalde codeertools wel de manier zijn om modellen populair te maken. Een groot gedeelte van de installed base raadpleegt AI-modellen via de interface van de makers ervan, zoals Claude bij Anthropic. Overigens heeft laatstgenoemde bedrijf beter publiekelijk in kaart gebracht hoe de LLM wordt gebruikt dan de concurrentie. Wat opviel bij deze zogeheten Economic Index van Anthropic, was de mate waarin Claude bestaand werk corrigeerde en verrijkte tegenover een begin vanuit een nulpunt.

