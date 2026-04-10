Cisco geeft Splunk AI-observability met overname Galileo

Galileo specialiseert zich in observability voor AI-systemen en helpt organisaties AI-agents betrouwbaarder, veiliger en transparanter te maken.

Cisco wil met de overname van Galileo de positie van Splunk in de AI-observability markt versterken. Galileo is gebouwd voor vertrouwen, volgens Cisco één van de moeilijkste problemen in AI. Het platform geeft AI-teams tools om de kwaliteit van AI-outputs te evalueren, fouten te detecteren voordat ze eindgebruikers bereiken en het gedrag van AI-agents in productie continu te verbeteren.

Het gaat om meer dan het monitoren van latency en fouten. Teams hebben zicht nodig op hallucinations en bias in AI-outputs, securityrisico’s en kosten- en gebruiksstatistieken. Galileo biedt real-time observability en guardrails voor multi-agent systemen gedurende de volledige agent development lifecycle (ADLC), van prompt-optimalisatie en modelselectie tot productiemonitoring.

Versterking van Splunk Observability Cloud

Galileo wordt geïntegreerd in de Splunk Observability Cloud en breidt de bestaande AI Agent Monitoring-mogelijkheden uit. Gebruikers krijgen daarmee real-time visibility en bescherming over de volledige ADLC via één platform.

Cisco en Galileo werken overigens al samen. Eerder droeg Galileo bij aan Cisco’s open source AGNTCY-initiatief, dat Cisco overdroeg aan de Linux Foundation als fundament voor een Internet of Agents.

Galileo beschikt over meer dan twintig kant-en-klare evaluatiemetrieken, waaronder hallucination-detectie, contextadherentie en chunkattributie. De oplossing ondersteunt OpenAI, Anthropic, Azure OpenAI en AWS Bedrock en is beschikbaar als cloud-hosted SaaS, via Virtual Private Cloud of on-premises.

Tot de afsluiting van de deal blijven Cisco en Galileo onafhankelijk van elkaar opereren. De overname wordt verwacht in Q4 van Cisco’s fiscale jaar 2026, wat neerkomt op rond juli 2026.