JetBrains sluit zich aan bij AI-protocol ACP

JetBrains werkt samen met Google en Zed Industries aan het Agent Client Protocol (ACP), een open standaard die vastlegt hoe AI-assistenten communiceren met code-editors en IDE’s. De stap kan de dominantie van Microsofts Visual Studio Code doorbreken en een nieuw tijdperk inluiden voor interoperabele AI in ontwikkelomgevingen.

ACP moet voorkomen dat ontwikkelaars voor elke editor aparte plug-ins moeten bouwen of via een terminal moeten werken. Google kampte bij de Gemini CLI met dat probleem en besloot samen met Zed aan een universele oplossing te werken. Die samenwerking groeide uit tot het ACP-protocol, ontworpen om met elke editor te werken die het ondersteunt, meldt The Register.

Zed, gebouwd in Rust, heeft een klein marktaandeel maar veel invloed op open-standaardontwikkeling. JetBrains, de maker van IntelliJ IDEA en PyCharm, sluit zich nu aan als medeontwikkelaar en wil ACP integreren in zijn IDE’s. Het bedrijf benadrukt dat het protocol vendor lock-in tegengaat: ontwikkelaars kunnen hun favoriete AI-assistent gebruiken in de omgeving die zij verkiezen.

Een belangrijk uitgangspunt is controle. De JetBrains-IDE’s zullen bepalen welke acties een AI-agent mag uitvoeren en tonen geplande wijzigingen als diffs die de gebruiker eerst goedkeurt. Zo blijft de ontwikkelaar eigenaar van zijn workflow, terwijl AI-assistenten direct binnen de IDE werken in plaats van via losse interfaces.

ACP kan monopolie doorbreken

De timing is strategisch. Microsofts VS Code heeft meer dan 75 procent marktaandeel en een ecosysteem van ruim 80.000 extensies, vergeleken met 10.000 bij JetBrains en minder dan 7.000 in de open VSX Registry. Een open standaard als ACP kan dat monopolie doorbreken door AI-integraties editoronafhankelijk te maken.

Of Microsoft zelf ACP zal omarmen, is onzeker. Binnen GitHub staat een discussie open over integratie in VS Code, maar engineer Rob Lourens liet weten dat hij geen directe implementatie plant. Wel zou ACP op termijn ook Visual Studio kunnen verbinden met dezelfde AI-agents, ondanks het andere extensiemodel.

JetBrains en Zed werken intussen aan de eerste implementaties en developer previews. Er bestaat al vroege ondersteuning voor Emacs, Neovim en Eclipse. Door hun samenwerking willen de bedrijven een basis leggen voor AI-assistenten die transparant, veilig en overal inzetbaar zijn — een open alternatief voor de gesloten ecosystemen die de ontwikkelmarkt vandaag domineren.