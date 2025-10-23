Red Hat Developer Lightspeed versnelt ontwikkelworkflows

Red Hat lanceert Developer Lightspeed, een set generatieve AI-tools die ontwikkelaars ondersteunen in hun dagelijkse werk. De oplossingen integreren direct in ontwikkeltools en moeten context switching verminderen. Via Red Hat Developer Hub en de migration toolkit komen de AI-assistenten beschikbaar.

Via een chat-interface in Red Hat Developer Hub helpt Developer Lightspeed bij niet-code gerelateerde taken zoals documentatie opstellen, testplannen maken en applicaties troubleshooten. Ontwikkelaars kunnen kiezen welk large language model ze willen gebruiken, met opties voor zowel publieke als self-hosted LLM’s om een balans te vinden tussen prestaties, kosten en data-privacy.

De tweede AI-assistent integreert in de migration toolkit for applications. Deze assistent begrijpt specifieke migratie-issues en leert van eerdere succesvolle aanpassingen. Dit versnelt het moderniseren van applicaties naar cloud-native technologieën door vergelijkbare toepassingen efficiënter te refactoren.

Automatisering van replatforming

Naast intelligente assistentie voor hands-on refactoring biedt de nieuwe migration toolkit for applications 8 automatisering voor de rest van het applicatie-moderniseringstraject. De eerste ondersteunde route loopt van Cloud Foundry naar Red Hat OpenShift, waarbij handmatige en foutgevoelige taken worden geëlimineerd door automatisch gegenereerde deployment artifacts.

Red Hat benadrukt dat de verschuiving naar domein-specifieke AI-assistenten vraagt om betrouwbare, contextuele ondersteuning. De tools moeten ontwikkelaars helpen applicaties sneller naar de markt te brengen en tegelijk operationele standaarden te handhaven.

Red Hat Developer Lightspeed voor Developer Hub bevindt zich in developer preview. De oplossing komt beschikbaar met een Developer Hub of Advanced Developer Suite-licentie. De variant voor de migration toolkit is algemeen beschikbaar voor gebruikers met een Advanced Developer Suite-abonnement.

Tip: Red Hat maakt Ansible Event-Driven en voegt generatieve AI chatbot toe