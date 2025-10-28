CoreStory haalt 32 miljoen op voor modernisering code

CoreStory heeft 32 miljoen dollar (27,5 miljoen euro) opgehaald in een Series A-ronde. Het bedrijf zet AI in om legacy code te analyseren en te documenteren. Daarmee moeten bedrijven hun verouderde software sneller en veiliger kunnen moderniseren.

Volgens CEO Anand Kulkarni vormt legacy code één van de duurste uitdagingen in enterprise technologie. “Elke keer dat je met je kaart betaalt of een claim indient, vertrouw je op software die decennia oud is en die vrijwel niemand nog begrijpt”, zegt hij.

CoreStory richt zich op een groot probleem in de enterprise-wereld. Veel bedrijven draaien nog steeds op legacy code die niemand meer begrijpt. Denk aan systemen voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, banken en defensie.

Het probleem wordt groter door de opkomst van AI-gegenereerde code. Elke maand komen miljarden nieuwe regels code bij, vaak zonder heldere documentatie. Bedrijven krijgen hierdoor een dubbele uitdaging: moderniseren wat ze al hebben én beheren wat AI produceert.

Code-to-Spec: de oplossing

CoreStory lost dit op met agentic AI die business logic en architectuur uit oude applicaties haalt. Het systeem zet ondoorzichtige code om in bruikbare specificaties. Volgens het bedrijf verkorten klanten hun ontwikkeltijd met vijftig procent. Handmatige documentatie en validatie vervallen door geautomatiseerde processen.

Deze systemen bevatten vaak miljoenen regels code zonder documentatie. Aanpassingen zijn riskant en modernisering kostbaar. Het platform werkt met wat het bedrijf een Code-to-Spec agent noemt. Foundation models kunnen weliswaar code genereren, maar hebben moeite met grote, onderling verbonden systemen. De agent van CoreStory interpreteert miljoenen regels code automatisch en converteert ze naar levende requirements. Ontwikkelaars en AI-agents gebruiken deze als een soort atlas voor de code.

Toekomstbestendige ontwikkeling

Gezamenlijk onderzoek met Microsoft toont aan dat het gebruik van deze gestructureerde specificaties de nauwkeurigheid van AI-agents met 51 procent verbetert. Dit verkort modernisatietrajecten en verkleint projectrisico’s voor enterprise-klanten.

CoreStory introduceert met zijn aanpak Specification-Driven Development. Deze werkwijze zorgt ervoor dat alle software – of het nu legacy of AI-gegenereerd is – gebaseerd blijft op expliciete, machine-leesbare specificaties in natuurlijke taal. Door specificaties uit bestaande systemen te halen en in moderne workflows te integreren, blijven business intent en technische uitvoering tijdens de hele softwarelevenscyclus op elkaar afgestemd.

Met de verse financiering wil CoreStory de missie versnellen om de infrastructuur van bedrijven weer begrijpelijk te maken. De focus ligt op het aanpakken van legacy code die nu nog cruciale systemen aandrijft. Tegelijk wil het bedrijf organisaties toekomstbestendig maken voor het AI-tijdperk.

Tip: CoreStory lanceert AI-platform voor modernisering legacy code