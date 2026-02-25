Remote Control breidt Claude Code uit naar de mobiele app

Anthropic heeft Remote Control geïntroduceerd voor Claude Code. Gebruikers kunnen nu een lokale ontwikkelsessie voortzetten vanaf hun telefoon, tablet of browser. De functie draait als onderzoekspreview voor Pro- en Max-abonnees.

Een lokale Claude Code-sessie blijft op je machine draaien, ook tijdens Remote Control. Niets verhuist naar de cloud, belooft Anthropic. De volledige lokale omgeving van de gebruiker blijft beschikbaar: filesystem, MCP-servers, tools en projectconfiguratie. Gesprekken synchroniseren automatisch tussen alle verbonden apparaten, waardoor je naadloos kunt wisselen tussen terminal, browser en mobiele app.

Als iemands laptop in slaapstand gaat of het netwerk uitvalt, verbindt de sessie automatisch opnieuw zodra het apparaat van de ontwikkelaar weer online komt. Product Manager Noah Zweben schreef op X dat de feature nu wordt uitgerold naar Max-gebruikers. “Start lokale sessies vanaf de terminal, ga dan verder vanaf je telefoon. Neem een wandeling, zie de zon, laat je hond uit zonder je flow te verliezen.”

Verschil met Cloud-versie

Claude Code op het web draait op cloud-infrastructuur. Remote Control-sessies draaien daarentegen direct op de machine van de eindgebruiker. De web- en mobiele interfaces zijn enkel een window naar die lokale sessie. Je behoudt dus de volledige controle over waar je code draait en hoe deze wordt verwerkt.

API-keys worden niet ondersteund en enkel Pro- en Max-gebruikers mogen de functie proberen op moment van schrijven. Gebruikers moeten eerst inloggen via /login in de claude -tool en workspace trust accepteren voor de project directory. Pas daarna kunnen ontwikkelaars Remote Control activeren met /remote-control .

Claude Code in context

Remote Control is een verdere uitbreiding van Claude Code, dat zeker in de afgelopen maanden in hoog tempo is doorontwikkeld. De meest recente versie introduceerde beter beheer van agent lifecycle, verbeterde samenwerking tussen teams en een verfijnde terminalervaring. In februari werd het onderliggende model verbeterd, Claude Opus 4.6. Het is uitgerust met adaptive thinking en kent een contextvenster van 1 miljoen tokens. Claude Sonnet 4.6 is inmiddels ook beschikbaar.

Anthropics AI-coding tools concurreren met GitHub Copilot, Cursor en Amazon Q Developer. Zonder ons op enquêtes te baseren lijkt de anekdotische indruk van Claude Code een stuk positiever dan van deze alternatieven. Claude is al langer geliefd onder ontwikkelaars en blijft populair, ook als andere LLM’s op papier beter presteren als het om AI-coding gaat.

De veiligheid van Claude-modellen kwam eerder wel onder druk te staan, toen onderzoekers kwetsbaarheden demonstreerden die tot kwaadaardig gedrag leiden.