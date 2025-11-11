Red Hat OpenShift 4.20: AI, post-quantum en bredere VM-support

Red Hat heeft versie 4.20 van OpenShift uitgebracht. De oplossing krijgt nieuwe AI-tooling, post-quantum encryptie en uitgebreidere virtualisatie-opties. Het moet organisaties helpen hun applicaties te moderniseren en waar nodig soeverein uit te rollen.

De nieuwe versie geldt als een opmaat voor ondersteuning van post-quantum cryptografie (PQC)-algoritmen. Vooralsnog beveiligen deze algoritmen enkel nog het verkeer tussen control-plane componenten. De maatregel moet beschermen tegen dreigingen die ontstaan zodra quantumcomputers complexe encryptie kunnen breken. Die dreiging is nog theoretisch en de algoritmen ertegen zijn daardoor onbewezen, maar elke IT-vendor zal de komende jaren PQC-algoritmen moeten gaan ondersteunen. Als dit niet bij wet is afgedwongen, dan wel door de meest veeleisende klanten: de quantumrevolutie afwachten vóór de adoptie van PQC kan tot een volledig datalek leiden. Elk encryptiealgoritme dat in theorie te kraken is, al is het pas na duizenden jaren op conventionele computers, lijkt kinderspel te worden voor quantumcomputers.

AI-workloads stroomlijnen

Terug naar de dag van vandaag. Red Hat heeft met OpenShift 4.20 nieuwe mogelijkheden toegevoegd om grootschalige AI-workloads te vereenvoudigen. De LeaderWorkerSet API automatiseert orkestratie en schaalt gedistribueerde AI-modellen naar vraag. Een image-volume source feature stelt teams in staat nieuwe modellen te integreren zonder containers opnieuw te bouwen.

OpenShift Lightspeed, de AI-gedreven virtuele assistent in de console, ondersteunt nu meerdere clusters via integratie met Red Hat Advanced Cluster Manager voor Kubernetes. Beheerders kunnen documentatie doorzoeken, problemen oplossen en systeemconfiguraties navigeren in gewoonlijke taal. De assistent blijft zoals eerder bekend cloudgebaseerd; Red Hat heeft eerder aangegeven niet bereid te zijn de eigen IP bloot te stellen door het model in open-weight vorm los te laten.

Virtualisatie krijgt upgrades

OpenShift Virtualization ondersteunt nu CPU load-aware rebalancing en Arm-architectuur. Dit verbetert prestaties en gebruik van resources voor gevirtualiseerde workloads. Red Hat heeft OpenShift Virtualization uitgebreid naar bare-metal deployments op Oracle Cloud Infrastructure. Operators krijgen meer controle over workload-plaatsing en datasoevereiniteit.

Verbeterde storage offload-functionaliteit in de migration toolkit zorgt voor tot wel tien keer snellere migraties voor organisaties die vanuit legacy virtualisatieplatformen verhuizen.

Red Hat introduceert eveneens een twee-node OpenShift-configuratie met een arbiter node voor high-availability edge-omgevingen zoals retail en productielocaties. Deze compacte configuratie ondersteunt zowel x86- als Arm-architecturen. Het bevat ingebouwde OpenShift Virtualization voor gevirtualiseerde workloads in offline omgevingen.

Intelligent LLM-routing

De vLLM Semantic Router in OpenShift 4.20 kiest automatisch het meest geschikte model per taak om kosten en rekenkracht te beperken. Lichtgewicht classifiers bepalen de intentie achter een query en sturen die naar een snel of juist complex model afhankelijk van de eis. Dit is feitelijk wat een enkel LLM soms al doet: modellen als GPT-5 en DeepSeek-R1 activeren slechts een gedeelte van hun parameters, ofwel hun bestandsdelen, voor een AI-prompt, afhankelijk van de taak. Om echter API-kosten te verlagen of rekenkracht te besparen, kunnen organisaties verschillende AI-modellen inzetbaar maken. Dat is waar OpenShift’s functionaliteit tot zijn recht komt.

De router is ontwikkeld in Rust op het Candle-framework van Hugging Face, met lage latency en hoge schaalbaarheid voor cloud-native omgevingen. Integratie met Kubernetes verloopt via Envoy, en bedrijven kunnen de oplossing inzetten op OpenShift in hybride clouds.

In combinatie met llm-d ondersteunt de router functies als semantic caching en jailbreak detection. Benchmarks tonen 10 procent hogere nauwkeurigheid en tot 48 procent minder latency en tokenverbruik. Het open source-project telt inmiddels meer dan 2.000 sterren en 300 forks op GitHub.

