Broadcom en Canonical gaan VMware Cloud Foundation optimaliseren

Broadcom en Canonical hebben hun samenwerking uitgebreid om moderne container- en AI-workloads te versnellen. Door Ubuntu Pro en chiseled containers te integreren in VMware Cloud Foundation willen beide partijen organisaties helpen bij het sneller en veiliger implementeren van Kubernetes-applicaties.

Voor AI-workloads komt deze samenwerking als geroepen. Broadcom kan nu Ubuntu-images met voorgecompileerde gevirtualiseerde GPU-drivers aanbieden. Deze oplossing is vooral waardevol voor air-gapped omgevingen die worstelen met externe GPU-drivers. Belangrijker is echter de efficientie en security die Ubuntu met zijn containers kan bieden.

Focus op beveiliging en efficiÃ«ntie

De samenwerking tussen Broadcom en Canonical richt zich op het oplossen van veelvoorkomende uitdagingen bij moderne applicatieontwikkeling. Paul Turner van Broadcom’s VMware Cloud Foundation Division stelt dat organisaties vaak kampen met het verbeteren van het ontwikkelproces, maar ook het beheersen van beveiligingsrisico’s en het vereenvoudigen van AI-workload implementaties.

Volgens Regis Paquette van Canonical draait het om een lang bestaand dilemma: “innoveren of veilig blijven?” Door enterprise-grade Ubuntu en chiseled containers in VMware Cloud Foundation te integreren, kunnen organisaties beide doelen bereiken.

Chiseled containers voor betere prestaties

Een opvallend element van de samenwerking is het gebruik van chiseled Ubuntu containers. Deze lichtere containerimages voor populaire programmeertalen als Python, .NET en Go verbruiken beduidend minder opslagruimte en versnellen netwerktransfers.

Door onnodige inhoud uit containers te verwijderen, verkleinen chiseled containers het aanvalsoppervlak aanzienlijk en vereisen ze minder rekenkracht en opslagcapaciteit.

Ubuntu Pro met enterprise support

De uitgebreide samenwerking biedt klanten enterprise-grade ondersteuning voor de complete stack, inclusief Ubuntu OS en Kubernetes-containers. Een belangrijk onderdeel hiervan is versneld uitrollen van beveiligingspatches. Ubunutu heeft robuuste processen voor het beoordelen, prioriteren en oplossen van kritieke kwetsbaarheden waar Broadcom-klanten nu op kunnen meeliften.

Deze aanpak sluit aan bij eerder onderzoek waarin 58 procent van de bedrijven plannen heeft om VM-workloads naar Kubernetes te migreren. De integratie moet dit proces vereenvoudigen door een stabiele basis te bieden.