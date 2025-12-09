Mistral lanceert Devstral 2 met focus op bedrijfscontext

Het Franse Mistral heeft Devstral 2 gelanceerd. De Franse AI-startup probeert hiermee terrein te winnen op grotere concurrenten zoals Anthropic en andere gespecialiseerde coding-LLM’s. Het niet zo geheime wapen is een nadruk op het volgen van bedrijfscontext voor optimale AI-gegenereerde code. Naast het nieuwe Devstral-model komt er ook het ludiek genaamde Mistral Vibe, een command-line interface voor code-automatisering.

Mistral wil inlopen op de AI-leiders, meldt TechCrunch, dat als eerste berichtte over het nieuwe model. Met name Anthropic’s Claude Code is een geliefd model onder programmeurs, maar Devstral 2 moet hen naar het Franse bedrijf lokken. Ook speelt Mistral in op de vibe coding-trend met Mistral Vibe, een CLI-tool om in natuurlijke taal code te doorzoeken, versioning te doen of commando’s uit te voeren. Het integreert met Zed als IDe-extensie.

Contextbewustzijn centraal

Mistral AI zet in op context awareness, met name relevant voor zakelijke toepassingen. Net als de AI-assistent Le Chat, die eerdere conversaties onthoudt en gebruikt voor antwoorden, beschikt Vibe CLI over persistente history. Daarnaast scant het file structures en Git-statussen om context op te bouwen voor gedragsinformatie.

Devstral 2 kent lijvige systeemeisen, dat wel. Het vergt minimaal vier (!) H100-GPU’s of het equivalent daarvan en kent 123 miljard parameters. Het compactere en minder vaardige DevStral Small is 24 miljard parameters groot. Dat is klein genoeg om op relatief conventionele workstations te draaien zonder al te veel problemen.

De licenties verschillen per model. Devstral 2 valt onder een aangepaste MIT-licentie, terwijl Devstral Small Apache 2.0 gebruikt. Qua API-beprijzing hanteert Mistral verschillende tarieven: na de gratis periode kost Devstral 2 via de API $0,40/$2,00 per miljoen tokens (input/output), Devstral Small rekent $0,10/$0,30 af. Wie het lokaal draait, heeft vanzelfsprekend niet deze doorlopende kosten, maar het grootste model vergt zoals gezegd vrij geavanceerde apparatuur.

Partnerships voor distributie

Mistral heeft voor de release van Devstral 2 samenwerkingen gesloten met agent-tools Kilo Code en Cline. De lancering betekent een nieuwe stap voor het bedrijf, dat zich in korte tijd heeft opgewerkt tot Europese marktleider. De startup werkt aan Mistral Compute, een AI-cloudinfrastructuur volledig opgebouwd in Frankrijk.

De strategische samenwerking met en investering door ASML moet de chipmachinebouwer enerzijds en Mistral AI anderzijds vooruithelpen. Voor ASML brengt het AI-modellen naar de productielijn, terwijl Mistral toegang krijgt tot kapitaal en expertise.

De waardering van Mistral AI steeg naar €11,7 miljard (ongeveer $13,8 miljard) na een Series C-financieringsronde onder leiding van ASML. Die investering van €1,3 miljard (circa $1,5 miljard) vond plaats in september en maakte de Nederlandse chipreus tot grootste aandeelhouder.