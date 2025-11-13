Gentse Azumuta haalt 8 miljoen op voor industriële AI-instructies

Het Gentse softwarebedrijf Azumuta heeft 8 miljoen euro opgehaald in een serie A-financieringsronde. Met het kapitaal wil de maker van AI-ondersteunde werkinstructies internationaal groeien en zijn platform verder uitbouwen. Keen Venture Partners leidde de investeringsronde.

Azumuta startte in 2016 als tool voor digitale werkinstructies, ofwel interactieve stappenplannen voor werknemers. Inmiddels is het uitgegroeid tot een uitgebreid platform dat ongeveer 100 fabrikanten wereldwijd gebruiken. Het combineert werkinstructies, audits, trainingen en kwaliteitscontroles in één systeem.

Gebruikers halveren volgens het bedrijf de tijd die administratie kost rondom werkinstructies. Kwaliteitsklachten door menselijke fouten dalen met 60 procent. Bedrijven als Atlas Copco, Toyota Motor Europe en Sioux Technologies zetten Azumuta al in.

Johan Dom, Vice President Engineering bij Atlas Copco, licht toe: “[Azumuta] is niet zomaar een informatietool, maar ook een middel om op de werkvloer te trainen, te leren en voortdurend te verbeteren.”

Digitale transformatie op de werkvloer

Veel fabrikanten vertrouwen nog op papier en spreadsheets voor cruciale processen. Azumuta brengt daar verandering in. Het bedrijf ontwikkelt software voor operators, met als doel de kloof tussen mensen en technologie op de werkvloer te overbruggen.

“Elke week ontmoeten we fabrikanten die kritieke processen nog steeds op papier of in spreadsheets beheren”, zegt Batist Leman, oprichter en CEO. “Er is geen gebrek aan ambitie, maar een behoefte aan technologie die is gebouwd voor echte productieomgevingen.”

De financieringsronde wordt geleid door Keen Venture Partners. Capricorn Partners stapt in als nieuwe investeerder. Het brengt meer dan 10 jaar ervaring mee in productietechnologie en geavanceerde industrie, ook wel Industrie 4.0. Bestaande investeerders PMV, Angelwise en Dirk Vermunicht blijven betrokken.

Focus op de operator

Robert Verwaayen, General Partner bij Keen Venture Partners, ziet een duidelijke trend. “De meeste productiesoftware is gemaakt voor het management, niet voor de mensen op de werkvloer. Dat is achterhaald. Azumuta begrijpt dit en begint waar het echte werk gebeurt, door AI-rijke software te bouwen die operators daadwerkelijk willen gebruiken.”

De nieuwe investering moet internationale expansie mogelijk maken. Azumuta wil zijn Gentse basis uitbouwen en sterker inzetten op innovatie. Als 15e bedrijf in de Deloitte Fast 50 behoort het tot de snelst groeiende technologiebedrijven van België.

“Wie weet hoe werk wordt gedaan, bouwt aan de fabriek van morgen”, voegt Verwaayen toe. “Van betere tools, tot slimmere automatisering en mensen die samenwerken met robots, je moet die kennis eerst vastleggen. Azumuta zorgt dat dat gebeurt, met mensen als uitgangspunt.”

Het modulaire platform brengt activiteiten, werknemers en opleidingen samen. De focus ligt op operationele efficiëntie, kwaliteitsverbetering en versnelde training. De naam Azumuta komt van het Japanse “始めた”, wat vertaald kan worden als “ik ben begonnen”. Gentenaars zouden je vertellen dat het dialect “ah zo moet da” ook zo klinkt, aldus Azumuta.

