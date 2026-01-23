Private equity-eigenaar Xebia overweegt verkoop voor 1 miljard

Waterland Private Equity overweegt een verkoop van AI-consultancybedrijf Xebia. De deal zou het Nederlandse bedrijf een waardering van minstens 1 miljard kunnen euro opleveren. Waterland werkt samen met Houlihan Lokey aan de mogelijke transactie.

Dat schrijft Bloomberg op basis van bronnen. De private equity-partij Waterland is bezig met voorbereidingen voor een mogelijke verkoop van Xebia. Investeringsbank Houlihan Lokey zou zijn ingeschakeld om de transactie te begeleiden. De gesprekken bevinden zich echter in een vroeg stadium. Waterland kan ook besluiten het bedrijf langer in portefeuille te houden.

Waterland kocht Xebia in 2020. Nu de AI-markt explosief groeit, zou een verkoop van Xebia aanzienlijke winst kunnen opleveren. Xebia lanceerde recent nieuwe AI-oplossingen, waaronder AI-native software-engineering en agentic AI-assistenten die bij klanten meetbare resultaten opleverden.

Internationale groei en strategische partnerships

Het in 2001 opgerichte Xebia is uitgegroeid tot een mondiaal bedrijf met meer dan 5.500 medewerkers verspreid over 28 kantoren. Het bedrijf biedt consultancy en softwareontwikkeling op het gebied van AI, cloud en data. Strategische samenwerkingen met grote techpartijen zoals Google Cloud, Microsoft, Nvidia en Salesforce versterken de positie.

Xebia profileert zich als AI-first consultancy met succesverhalen bij enterprises in de financiële dienstverlening, gezondheidszorg en luchtvaart. Bij een luchtvaartmaatschappij zorgden AI-camerabeelden voor 30 procent kortere gate-tijden. Een bank verbeterde zijn chatbot-oplossingen met 20 procent door Xebia’s AI-implementaties.

Waterland, opgericht in 1999, heeft meer dan 1.200 investeringen gedaan en beheert fondsen van miljarden euro’s. Het fonds richt zich op buy-and-build-strategieën om bedrijven te laten groeien.

