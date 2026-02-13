TypeScript 6.0 beta is de laatste release op basis van JavaScript

Microsoft heeft de TypeScript 6.0 beta uitgebracht, waarmee een einde komt aan een tijdperk. Dit wordt de laatste versie die op JavaScript is gebaseerd, aangezien TypeScript 7.0 overschakelt naar een op Go gebaseerde implementatie voor aanzienlijk verbeterde prestaties.

TypeScript 6.0 dient als overgangsversie. Het is bedoeld om ontwikkelaars voor te bereiden op de architecturale veranderingen die in 7.0 zullen plaatsvinden. Microsoft kondigde vorig jaar zijn plan aan om de TypeScript-compiler en taaldienst in Go te herschrijven, waarbij gebruik wordt gemaakt van de snelheid van native code en multi-threading met gedeeld geheugen. Volgens Daniel Rosenwasser, hoofdproductmanager bij Microsoft, pakt deze stap de al lang bestaande uitdagingen op het gebied van prestaties en schaalbaarheid aan die het JavaScript-runtimeplatform hebben geplaagd.

“Sinds de introductie van TypeScript meer dan tien jaar geleden is TypeScript in zichzelf geschreven”, legt Anders Hejlsberg, hoofdarchitect van TypeScript, uit. “Dat heeft veel voordelen opgeleverd, maar ook steeds weer voor uitdagingen gezorgd, met name op het gebied van prestaties en schaalbaarheid.”

TypeScript is verre van stil blijven staan: het is in augustus 2025 juist naar de top van GitHub gestegen en haalde Python in met 2,6 miljoen maandelijkse bijdragers. De taal wordt nu veel gebruikt in professionele projecten en in de loop van de tijd is het in feite de standaard geworden voor grootschalige web development.

Ingrijpende veranderingen gericht op modern JavaScript

De meeste wijzigingen in TypeScript 6.0 sluiten aan bij verschuivingen in JavaScript-ontwikkeling sinds TypeScript 5.0. De compiler staat nu standaard in de strict-modus, met module ingesteld op esnext en target gericht op ES2025. Het types-veld staat nu standaard op een lege array in plaats van alle @types-pakketten binnen te halen, een wijziging die volgens Microsoft de build-tijden in geteste projecten met 20-50 procent heeft verbeterd.

Ontwikkelaars kunnen deze verouderde functies in 6.0 omzeilen door “ignoreDeprecations”: “6.0” in hun tsconfig in te stellen. TypeScript 7.0 zal echter de ondersteuning voor verouderde opties volledig verwijderen, inclusief ES5-doelen, klassieke module-resolutie en verschillende verouderde moduleformaten zoals AMD en UMD.

Naast de voorbereiding op 7.0 introduceert TypeScript 6.0 verschillende nieuwe mogelijkheden. De release voegt ondersteuning toe voor JavaScript ES2025 als doel, waardoor types voor de Temporal API, RegExp.escape en ECMAScript’s “upsert”-methoden (getOrInsert en getOrInsertComputed) voor Maps worden toegevoegd.

De compiler verbetert ook de type-inferentie voor this-less-functies, waardoor contextgevoelige problemen worden geëlimineerd die voorheen syntax-fouten veroorzaakten. Een nieuwe –stableTypeOrdering-vlag helpt ontwikkelaars bij het diagnosticeren van verschillen tussen 6.0 en 7.0. Dit brengt echter prestatiekosten met zich mee van maximaal 25 procent en is alleen bedoeld voor het debuggen van migraties.

Tijdlijn en volgende stappen

Microsoft beschrijft TypeScript 6.0 als “feature stable”, zonder dat er voor de release nog extra functies of ingrijpende wijzigingen gepland zijn. Het team zal de komende weken besteden aan het oplossen van problemen die in de bètaversie zijn gemeld, terwijl het werk aan TypeScript 7.0 wordt voortgezet.

“Wat betreft de planning tussen TypeScript 6.0 en 7.0, zijn we van plan om 7.0 kort na 6.0 uit te brengen”, aldus Rosenwasser. “Dit zou ons moeten helpen om enige continuïteit in onze ontwikkeling te behouden, met de mogelijkheid om problemen sneller na de release van 7.0 aan te pakken.”

De overgang laat het besef van Microsoft zien dat runtime-optimalisatie net zo belangrijk is als type safety. Of de herschrijving in Go zijn beloften op het gebied van prestaties waarmaakt, valt nog te bezien, maar de bereidheid van het bedrijf om zijn kerntools te herbouwen, toont aan dat het zich inzet om de pijnpunten van ontwikkelaars aan te pakken. De explosieve groei van het gebruik van TypeScript suggereert dat de investering op het juiste moment komt.

