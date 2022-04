Microsoft presenteert de beta van TypeScript 4.7. De release introduceert ECMA Script Module Support in Node.js en meer.

ECMA Script Modules (ES-modules) worden sinds TypeScript 4.5 ondersteund. Microsoft introduceerde de ondersteuning om feedback te verzamelen. De feedback is verwerkt in TypeScript 4.7. De release bevat twee nieuwe module-instellingen voor ES-modules in Node.js: ‘node12’ en ‘nodenext’.

De nieuwe instellingen bepalen of ‘.js’-bestanden worden opgepikt als ES-modules of CommonJS-modules. Heb je niets ingesteld, dan valt TypeScript terug op de standaardinstelling: CommonJS.

Daarnaast introduceerde Microsoft nieuwe bestandsextensies: .mts en .cts. De extensies compileren altijd naar .mjs en .cjs. TypeScript beschouwt .mjs altijd als een ES-module, en .cjs als CommonJS.

Verder wijzigde Microsoft de moduleherkenning van .ts-bestanden. Voorheen zocht TypeScript uitsluitend naar import- en exportinstructies. Inmiddels wordt de package.json gecontroleerd om Node packets en React JSX-bestanden te herkennen.

Splitsen tussen ES en CommonJS

De bètaversie werd aangekondigd door Daniel Rosenwasser, Senior Program Manager van TypeScript. “In de komende weken poetsen we TypeScript 4.7 op. De versie wordt voorbereid voor een Release Candidate.”

Microsoft is tevreden met ondersteuning van ES en CommonJS. De splitsing was behoorlijk uitdagend, aldus de organisatie. ES-modules hebben native browserondersteuning, terwijl CommonJS ’transpiling’ vereist (compileren en vertalen). Hoewel ES-modules de toekomst hebben, blijft CommonJS verankerd in de industrie — ondanks alle pogingen om ES te ondersteunen in Node.

Tip: Versie 16 van Node.js is beschikbaar