Microsoft verbetert TypeScript met 5.6-release

Microsoft heeft onlangs zijn programmeertaal TypeScript voorzien van nieuwe functies en bugfixes.

TypeScript 5.6 pakt een probleem aan waarbij bepaalde programmeerfouten als legitieme JavaScript-code werden beschouwd en dus werden geaccepteerd. De compiler geeft nu een foutmelding wanneer het ‘syntactisch’ kan bepalen dat een zogenoemde ‘truthy of nullish’ check zich altijd op een specifieke manier evalueert.

Andere updates in TypeScript 5.6 zijn onder meer ondersteuning voor ‘Arbitrary Module Identifiers’ in de code. Daarnaast is een nieuwe compiler-optie ‘—noCheck’ toegevoegd, waarmee programmeurs type checking voor al hun inputbestanden kunnen overslaan.

Verder levert TypeScript nu zijn eigen commit-karakters voor elk completion item. Dit zijn specifieke getypte karakters die automatisch het huidige voorgestelde completion item bevestigen. Hierdoor zal de editor vaker automatisch het gesuggereerde completion item accepteren wanneer bepaalde karakters worden ingevoerd.

TypeScript 5.7 al in de maak

Microsoft laat weten dat TypeScript 5.6 binnenkort wordt opgevolgd door versie 5.7. Ontwikkelaars kunnen de plannen voor de updates zelf checken via GitHub. In deze plannen staat een lijst met prioriteitseigenschappen voor de programmeertaal en bugfixes. TypeScript 5.7 wordt op 21 november van dit jaar verwacht.

