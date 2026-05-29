Canonical en Google vereenvoudigen AI-workloads op TPU’s

Canonical en Google Cloud hebben de beschikbaarheid aangekondigd van gecertificeerde Ubuntu-images voor Cloud TPU Virtual Machines. De images worden standaard aangeboden bij het opzetten van TPU-VM’s en moeten het eenvoudiger maken om AI-workloads te draaien op Google’s eigen AI-versnellers.

Met de stap willen beide bedrijven de inzet van TPU-infrastructuur toegankelijker maken voor ontwikkelaars en organisaties die al werken met Ubuntu. Cloud TPU Virtual Machines combineren reguliere rekenkracht met Google’s gespecialiseerde Tensor Processing Units (TPU’s), die worden ingezet voor AI-training en inferencing.

Volgens Canonical en Google Cloud sluit de samenwerking aan bij een verschuiving binnen de AI-markt. Waar de afgelopen jaren vooral in het teken stonden van het trainen van steeds grotere modellen, verschuift de aandacht nu naar inferentie: het daadwerkelijk uitvoeren van AI-modellen voor toepassingen zoals chatbots, AI-agents en geautomatiseerde workflows.

Voor dergelijke toepassingen moeten algemene compute-resources en AI-versnellers nauw samenwerken. Door Ubuntu standaard beschikbaar te maken op TPU-VM’s willen beide partijen de implementatie van dergelijke omgevingen vereenvoudigen.

Ondersteuning voor nieuwste TPU-generatie

Ontwikkelaars krijgen via de nieuwe images direct toegang tot Google’s nieuwste TPU-platform Ironwood, ook bekend als TPU7x. Daarnaast blijven oudere generaties zoals TPU v5 en Trillium (TPU v6) ondersteund via Ubuntu 22.04 LTS, zodat bestaande omgevingen zonder grote aanpassingen kunnen blijven functioneren.

Volgens The Register draaiden gebruikers van TPU v5- en v6-systemen tot nu toe op een door Google aangepaste versie van Ubuntu 22.04. Met de introductie van de gecertificeerde images verschuift de ondersteuning naar Canonical. Daardoor komen deze omgevingen onder het reguliere ondersteuningsmodel van Ubuntu LTS te vallen, zonder dat bestaande productieomgevingen hoeven te worden aangepast.

The Register meldt daarnaast dat TPU7x-instances standaard worden geleverd met Ubuntu 24.04 LTS. Zowel Ubuntu 22.04 als Ubuntu 24.04 zijn volgens Canonical gevalideerd voor meerdere TPU-generaties, zodat organisaties meer flexibiliteit krijgen bij het kiezen van hun softwareomgeving.

Google versterkt TPU-ecosysteem

De aankondiging past binnen Google’s bredere strategie om het gebruik van zijn eigen AI-hardware te stimuleren. Hoewel Nvidia momenteel de markt voor AI-versnellers domineert, investeert Google al jaren in de ontwikkeling van TPU’s als alternatief voor zowel training als inferentie van AI-modellen.

Door Ubuntu officieel te certificeren voor Cloud TPU Virtual Machines verlaagt Google de instapdrempel voor organisaties die bestaande Linux-gebaseerde AI-omgevingen willen migreren naar TPU-infrastructuur. Daarbij kunnen beheerders gebruik blijven maken van bekende tools voor beheer, automatisering en orkestratie, waaronder Kubernetes.

De samenwerking omvat ook optimalisaties voor veelgebruikte AI-frameworks zoals PyTorch, TensorFlow en JAX. Daarnaast is ondersteuning voorzien voor Ray. Dat is een platform dat wordt gebruikt om machine learning-workloads over meerdere systemen te schalen.

Extra beveiligingsfuncties op komst

Later dit jaar willen Canonical en Google Cloud bovendien ondersteuning toevoegen voor Ubuntu Pro op Cloud TPU’s. Daarmee krijgen gebruikers toegang tot aanvullende beveiligingsfuncties. Denk aan live kernel patching en uitgebreide beveiligingsupdates voor open-source softwarepakketten.

Die mogelijkheden moeten vanaf het derde kwartaal van 2026 beschikbaar komen. Volgens The Register kunnen organisaties die eerder toegang willen krijgen zich daarvoor melden bij Canonical of via hun Google Cloud-accountteam. Ubuntu Pro biedt onder meer uitgebreide beveiligingsondersteuning voor open-source pakketten en aanvullende beveiligingsmaatregelen voor bedrijfskritische AI-omgevingen.