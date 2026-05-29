GitHub-storing meldt ten onrechte geschorste accounts

GitHub-gebruikers kregen tijdens een storing van GitHub Actions onterecht meldingen dat hun account was geschorst. De storing, die op 26 mei ruim drie uur duurde, legde een groot deel van de CI/CD-functionaliteit van het platform stil en zorgde voor verwarring onder ontwikkelaars die vreesden de toegang tot hun account te hebben verloren.

Volgens DevClass werden gebruikers tijdens de storing geconfronteerd met foutmeldingen waarin stond dat hun account was geschorst. In werkelijkheid was daarvan geen sprake. GitHub verklaarde later dat authenticatieproblemen de oorzaak waren van de verstoring. Daardoor konden veel workflows niet worden gestart en mislukte het downloaden van onderdelen die nodig zijn voor geautomatiseerde builds en deployments.

GitHub Actions vormt voor veel organisaties een cruciaal onderdeel van het ontwikkelproces. Via de dienst worden applicaties automatisch gebouwd, getest en uitgerold zodra ontwikkelaars nieuwe code aanleveren. Wanneer de dienst uitvalt, kunnen complete ontwikkelstraten tot stilstand komen. Verschillende gebruikers meldden dat hun CI-processen tijdens de storing volledig waren geblokkeerd.

Verwarring door foutieve schorsingsmeldingen

De foutieve melding over een geschorst account zorgde voor extra onrust. Een daadwerkelijke schorsing van een GitHub-account kan verstrekkende gevolgen hebben, omdat ontwikkelaars dan de toegang tot repositories, organisaties en automatiseringsprocessen verliezen. Bovendien kan het herstellen van zo’n blokkade veel tijd kosten. Sommige gebruikers wezen in online discussies op eerdere gevallen waarbij accounts pas na weken of maanden opnieuw werden geactiveerd.

De storing trof niet alleen organisaties die gebruikmaken van GitHubs eigen infrastructuur. Ook klanten die hun workflows uitvoeren op zelf beheerde runners ondervonden problemen. Hoewel de uitvoering van workloads buiten GitHub plaatsvindt, blijft het platform verantwoordelijk voor de centrale aansturing en authenticatie van die omgevingen.

GitHub meldde na afloop van het incident dat een beperkt aantal Issues, pull requests, reacties en discussies onbedoeld als verborgen was gemarkeerd. Volgens het bedrijf is daarbij geen informatie verloren gegaan. De onderliggende gegevens worden hersteld en een uitgebreide analyse van de oorzaak volgt op een later moment.

De storing komt op een moment waarop het gebruik van GitHub en GitHub Actions sterk groeit. Volgens cijfers die GitHub eerder publiceerde, verwerkt het platform inmiddels miljarden commits per jaar en neemt ook het aantal geautomatiseerde Actions-runs snel toe. Die groei wordt mede aangejaagd door AI-gestuurde softwareontwikkeling, waardoor ontwikkelaars meer code genereren en vaker gebruikmaken van geautomatiseerde workflows.