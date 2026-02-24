Google grijpt in bij zwaar gebruik van Antigravity en Gemini

Google heeft de afgelopen weken onverwacht accounts van klanten geschorst die gebruikmaakten van de Antigravity-ontwikkelomgeving en Gemini-diensten in combinatie met externe agenttools zoals OpenClaw.

Het gaat daarbij volgens The Register niet alleen om gebruikers van gratis accounts, maar ook om betalende klanten met abonnementen tot 250 dollars per maand. De maatregel zorgt voor onrust onder ontwikkelaars. Zij stellen dat zij binnen hun betaalde quota bleven en geen duidelijke waarschuwing kregen.

Volgens Google ontstond het probleem doordat Antigravity en aanverwante AI-diensten steeds vaker werden ingezet via autonome agenten van derden. Die manier van gebruik leidde tot een veel zwaardere en meer continue belasting van de achterliggende rekeninfrastructuur dan waarvoor de diensten zijn ontworpen of geprijsd. Het bedrijf stelt dat deze inzet de kwaliteit van de dienstverlening voor andere gebruikers aantastte. Ingrijpen was noodzakelijk om verdere druk op de systemen te voorkomen.

Vanuit Google klinkt dat het hier niet ging om normaal of bedoeld gebruik. Het bedrijf spreekt van misbruik omdat Antigravity in feite werd ingezet als doorgeefluik voor andere toepassingen. Daarbij zouden sommige groepen gebruikers gezamenlijk zoveel rekenkracht hebben benut dat de beschikbare capaciteit werd overschreden. Om snel te kunnen reageren, koos Google ervoor de toegang tot Antigravity te blokkeren voor deze accounts. Dit, terwijl andere Google-diensten beschikbaar bleven.

Onvrede over onduidelijke gebruiksvoorwaarden

Onder ontwikkelaars is er echter veel kritiek op die redenering. Zij wijzen erop dat de gebruiksvoorwaarden niet expliciet verbieden om Antigravity of Gemini te combineren met externe wrappers of harnesses. Daardoor gingen veel klanten ervan uit dat deze integraties toegestaan waren. In hun ogen is het onredelijk om betalende gebruikers zonder voorafgaande waarschuwing te weren. Zeker wanneer zij zich aan de formele limieten van hun abonnement hielden. Verschillende stemmen uit de community benadrukken dat duidelijke technische blokkades of foutmeldingen passender zouden zijn geweest dan directe accountschorsingen.

De situatie vertoont parallellen met eerdere ingrepen van Anthropic. Dat nam maatregelen om te voorkomen dat abonnementen via omwegen goedkoper werden ingezet dan via de officiële API. In beide gevallen lijkt de kern dat AI-leveranciers moeite hebben om het verschil te beheersen tussen consumentengericht gebruik en grootschalige, geautomatiseerde inzet door ontwikkelaars.

De kwestie legt een bredere spanning bloot in de AI-markt. Bedrijven als Google bieden relatief goedkope toegang tot krachtige modellen om marktaandeel te winnen, maar lopen tegen grenzen aan zodra die modellen op grote schaal en continu worden gebruikt. Dat roept vragen op over de houdbaarheid van huidige prijsmodellen en over hoe transparant leveranciers moeten zijn over wat wel en niet is toegestaan. Voor ontwikkelaars onderstreept het belang van duidelijke afspraken, want de afhankelijkheid van AI-platforms groeit sneller dan de duidelijkheid over hun spelregels.