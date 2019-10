Qualcomm investeert 200 miljoen dollar in 5G-startups

Qualcomm werkt zelf hard aan 5G-hardware voor onder meer smartphones. Maar het bedrijf ziet ook graag dat startups zich in deze markt gaan mengen en nieuwe use cases voor 5G ontwikkelen. Daartoe zet het nu een investeringsfonds op.

Qualcomm investeert via het nieuwe Qualcomm Ventures 5G Ecosystem Fund 200 miljoen dollar (179 miljoen euro) in startups die aan het 5G-ecosysteem werken.

De chipfabrikant heeft interesse in 5G, omdat het naar verwachting een grotere impact gaat hebben dan vorige generaties van mobiele netwerktechnologie. Volgens het bedrijf moet 5G dan ook “een nieuw tijdperk van innovatie” aansturen.

Investeren in innovatie

Het nieuwe Qualcomm Ventures 5G Ecosystem Fund gaat zich specifiek richten op startups die werken aan nieuwe en innovatieve 5G use cases, transformatie in het 5G-netwerk en het uitbreiden van 5G naar enterprise-markten. Daarmee moet de technologie dus verder dan alleen de smartphone gebracht worden.

“5G gaat industrieën transformeren en moet door iedereen gezien worden als een zakelijke strategie”, stelt CEO Steve Mollenkopf van Qualcomm. Specifiek moet het fonds “innovatieve 5G-bedrijven ondersteunen” die in de toekomst voordelen gaan halen uit de 5G-markt die volgens Qualcomm tegen 2035 13,2 biljoen dollar waard is.

Qualcomm Ventures

Qualcomm investeert vaker via speciale fondsen in opkomende technologie. Vorig jaar begon het bijvoorbeeld het Qualcomm Ventures AI Fund, waarmee maximaal 100 miljoen dollar geïnvesteerd wordt in “startups die AI transformeren”. Het Qualcomm Ventures AI Fund richt zich specifiek op startups die de visie delen dat on-device kunstmatige intelligentie (AI) krachtiger en wijdverspreid wordt.

Het bedrijf stelt nu dat zijn Ventures-fondsen al 350 keer hebben geïnvesteerd sinds het in 2000 werd opgericht. De financieringen gingen bijvoorbeeld naar Zoom, Cloudflare, Xiaomi, Fitbit en Waze.

“Het fonds blijft investeren in bedrijven die de visie van Qualcomm Ventures om nog te verschijnen innovaties en technologieën realiteit te maken door 5G te gebruiken, delen”, aldus het de chipfabrikant.