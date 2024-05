Een nieuw investeringsfonds van venture-capitalfonds imec.xpand heeft 300 miljoen euro opgehaald voor Europese deeptech start-ups, ofwel bedrijven wiens producten een lange ontwikkeltijd hebben waar veel kapitaal voor nodig is. Het nieuwe fonds richt zich op ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie, fotonica en biotechnologie voor medische diagnose.

Volgens Tom Vanhoutte, partner bij imec.xpand, gaat het niet alleen om financiering, maar ook om het bouwen van bedrijven die toonaangevend kunnen zijn in de volgende golf van technologische ontwikkelingen, meldt het FD.

Imec.xpand heeft al een trackrecord in het ondersteunen van innovatieve ondernemingen en richtte zich in het verleden onder meer op halfgeleider- en nanotechnologieën. Het fonds is oorspronkelijk opgericht in samenwerking met Imec, een vooraanstaande chiponderzoeksinstelling in het Belgische Leuven.

Het meeste geld in de nieuwe imec-oorlogskas komt van Quaestor Wealth Care uit Roeselare. Deze vermogensbeheerder belegt het geld van vermogende particulieren via een apart investeringsvehikel dat dit kapitaal bundelt.

De oprichters van imec.xpand zeggen in een interview met het Vlaamse dagblad De Tijd daarover: “Zo kunnen we ook geld ophalen bij geïnteresseerde partijen die anders niet in aanmerking komen voor een directe investering in het fonds. We worden er allebei beter van.”

Eerdere investeringsronde

Het is het tweede fonds van de Vlaamse investeerder, dat bij de oprichting zeven jaar geleden 116 miljoen euro ophaalde voor een eerste investeringsronde. Het heeft inmiddels in 23 bedrijven geïnvesteerd, doorgaans high-tech bedrijven die afkomstig zijn uit het ecosysteem rond het Leuvense onderzoeksinstituut.

Daaronder bevinden zich twee unicorns (eigenlijk anderhalf), ofwel niet-beursgenoteerde bedrijven met een waardering van minstens één miljard euro. De eerste was PsiQuantum, een Amerikaans bedrijf dat aan een commercieel bruikbare kwantumcomputer werkt en imec-technologie gebruikt. Het eveneens Amerikaanse Celestial AI zou de tweede kunnen worden. Dit bedrijf haalde onlangs nog eens 175 miljoen dollar op voor optische technologie voor gebruik in AI-chips.

Ook naar Nederland

Imec.xpand richt zijn pijlen inmiddels ook op Nederland, en dan vooral de regio Eindhoven. Het investeerde al in Axelera AI en in Philips-spinoff Scil, een ontwikkelaar van chipproductietechnologie.

Ook heeft het fonds bijgedragen aan Onera, een eveneens Eindhovense start-up die slaapproblemen diagnosticeert zonder dat patiënten naar het ziekenhuis hoeven. Het fonds heeft inmiddels ook een vestiging in Nederland geopend, die staat dan weer op de Zuidas.

