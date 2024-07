Chatbotloze AI-startup Cohere krijgt 500 miljoen dollar los van investeerders

De Canadese AI-startup Cohere heeft 500 miljoen (Amerikaanse) dollar opgehaald van investeerders, ofwel een kleine 460 miljoen euro. Dat tegen een waardering van 5,5 miljard dollar (5 miljard euro). Daarmee heeft het bedrijf zijn waarde meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Onder de investeerders bevinden zich een grote vermogensbeheerder en een hele reeks bedrijven als Fujitsu, investeringsvehikel AMD Ventures van het gelijknamige chipbedrijf en Cisco, dat ook al een partnerschap heeft met Cohere voor het bouwen van LLM’s (net zoals het dat met Mistral AI heeft).

Vorig jaar bedroeg de waardering van Cohere nog 2,2 miljard dollar, toen het in een vergelijkbare investeringsronde 270 miljoen dollar ophaalde. Met deze en eerdere investeringen is de totale hoeveelheid geld die in het bedrijf is gestoken, opgelopen tot 970 miljoen dollar, weet Bloomberg te melden.

Geen chatbot voor breed publiek

In tegenstelling tot concurrenten als Open AI, Anthropic, Mistral AI en Google, ontbreekt het Cohere aan een tot de verbeelding sprekende chatfunctionaliteit als ChatGPT, Claude, Le Chat en Gemini. Ook biedt het bedrijf geen algemeen toegankelijke afbeeldingsgenerator aan. In plaats daarvan moet het bedrijf het hebben van specifieke toepassingen voor business use cases, waarvoor het LLM’s van de grond af opbouwt.

Naar eigen zeggen is het bedrijf niet op zoek naar de heilige graal die AGI heet (Artificial General Intelligence, ofwel AI die over de hele linie net zo goed of beter is in taken als mensen) maar wil het “modellen maken die efficiënt in een bedrijf kunnen worden gebruikt om echte problemen op te lossen”, aldus Nick Frosst, één van de medeoprichters van Cohere.

Cohere is opgericht in 2019 en maakte de afgelopen jaren een stormachtige groei door. Medeoprichter Aidan Gomez was één van de auteurs van het onderzoekspaper “Attention Is All You Need” dat het huidige AI-tijdperk inluidde. Het meest recente model van het bedrijf is Command R+, dat bedrijven vooral helpt bij het verwerken en interpreteren van grote hoeveelheden productieworkloads. Een ander LLM van de startup is het open-source Aya 23, dat 23 talen kent en beschikbaar is in varianten met 35 miljard parameters of een compacte 8 miljard.

Minder hallucineren

Paradepaardje Command R+ biedt een verbeterde Retrieval Augmented Generation (RAG)-functionaliteit. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het minder ‘hallucineert’ en antwoorden veel nauwkeuriger worden. Het LLM zoekt in private databases met bedrijfseigen informatie en gebruikt deze om de nauwkeurigheid en de toepasbaarheid van z’n antwoorden te verbeteren.

Cohere zegt dat Command R+ bedoeld is om te concurreren met rivalen als GPT van OpenAI, terwijl het minder kost. Onder andere Nvidia en Oracle investeerden eerder al in de startup. Oracle heeft een partnership met Cohere waardoor het momenteel enkel de foundation-modellen van dít bedrijf kan gebruiken.

