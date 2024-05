De Duitse dochteronderneming van het Spaanse Telefónica gaat ongeveer 1 miljoen 5G-klanten overbrengen naar Amazons publieke cloudprovider AWS. Dit is wereldwijd de eerste keer dat een groot telecombedrijf een bestaand klantenbestand verplaatst naar een publieke cloud.

De overstap naar AWS (Amazon Web Services) betreft het core-netwerk van Telefónica Duitsland. Dit omvat krachtige servers in datacenters die data en gesprekken veilig en snel moeten routeren. De verhuizing moet op termijn kosten besparen, schaalvergroting mogelijk maken en reparaties toestaan zonder dat de dienstverlening wordt onderbroken.

Andere telecomnetwerken hebben in het verleden al wel een deel van hun infrastructuur verplaatst naar een publieke cloud. Dit betrof echter altijd IT en andere activiteiten los van het core-netwerk. De Amerikaanse telco Dish gebruikt weliswaar al sinds 2021 AWS voor zijn core-netwerk, maar dit betreft een volledig nieuw gebouwd netwerk. Hiervoor was geen verhuizing nodig van een bestaand klantenbestand.

Roadmap

Hoewel het verplaatsen van bestaande klantenbasis een wereldwijde primeur is, betreft de verhuizing ‘slechts’ één miljoen klanten van Telefónica Duitsland, op een totaal van 45 miljoen.

“Ik wil het minstens één tot twee kwartalen zien werken en zie een roadmap voor me om tegen 2025-2026 minstens 30-40 procent van mijn klantenbestand te hebben verplaatst”, aldus Mallik Rao, Chief Technology & Information Officer bij Telefónica Duitsland (ook bekend als O2 Telefónica), volgens Reuters.

AWS levert de infrastructuur. Nokia, de voormalige mobiele telefoongigant die zichzelf de afgelopen jaren heeft heruitgevonden als 5G-kampioen, levert de software. Deze laatste werkte ook samen met Dish bij de bouw van dat eerste 5G core-netwerk in een publieke cloud.

Groeiende telecomcloudmarkt

Grote aanbieders van cloud computing zoals Amazon en Microsoft kijken verlekkerd naar de telecomsector. Daar liggen miljarden dollars aan potentiële inkomsten voor het leveren van hun diensten. Verwacht wordt dat de wereldwijde telecomcloudmarkt 108,7 miljard dollar gaat bedragen in 2030 (meer dan 101 miljard euro), ten opzichte van 19,7 miljard dollar in 2021. Operators maken zich echter zorgen of publieke clouds wel de capaciteit hebben om mobiele netwerken aan te kunnen.

“We willen er een business van maken om telco-workloads te draaien,” zegt AWS vice-president Jan Hofmeyr. Het bedrijf verwacht meer deals met andere aanbieders in het komende jaar. “Ik zou zeggen dat de discussie in de meeste gevallen meer gaat over timing dan over de vraag óf er moet worden verhuisd naar de cloud.”

