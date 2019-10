‘VS gaat met gelijkgestemde landen aan 5G-netwerken werken’

De Verenigde Staten is van plan om met ‘gelijkgestemde’ landen samen te gaan werken om meer security door te voeren in 5G-netwerken. Dat heeft president Donald Trump in een brief laten weten. De VS heeft de laatste maanden veel acties ondernomen om de veiligheid van zijn eigen netwerken te garanderen.

Trump zegt in zijn brief dat de VS “5G-diensten snel willen implementeren”, meldt Reuters. Het land is echter tegen entiteiten die “5G als een tool willen gebruiken om de controle over hun eigen burgers uit te breiden en verdeeldheid te zaaien onder naties”.

Geen Huawei-apparatuur

Daarmee lijkt Trump te doelen op de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE, die al enige tijd op gespannen voet staan met de VS. De VS denkt dat telecomapparatuur van de bedrijven door de Chinese overheid misbruikt worden voor spionage. De fabrikanten hebben dat echter altijd ontkend.

Desondanks heeft de VS de twee bedrijven op diverse manieren uitgesloten. Zo staat Huawei op een zwarte lijst, waardoor Amerikaanse bedrijven geen handel mogen drijven met de Chinese fabrikant. Daarnaast mag apparatuur van Huawei niet door de overheid gebruikt worden.

Ook heeft Trump het decreet gegeven dat Amerikaanse bedrijven geen telecomapparatuur mogen gebruiken die gemaakt is door bedrijven die een risico vormen voor de nationale veiligheid. Het ministerie van Handel moet daar een wet voor maken, dat half oktober gepubliceerd moest worden. Dat laat echter nog op zich wachten.

Druk op bevriende landen

Trump houdt de spanningen met Huawei en andere Chinese bedrijven niet binnen de VS. Ook heeft het buitenlandse leiders meermaals gevraagd om Chinese apparatuur te weren uit 5G-netwerken. De resultaten van die oproep zijn gemixt.

Hoewel een aantal landen gehoor hebben gegeven aan de waarschuwing van Trump, heeft onder meer Noorwegen onlangs laten weten geen plannen te hebben op een verbod op apparatuur van Huawei. En ook in Nederland wordt Huawei niet uit het 5G-netwerk geweerd.

Wel komen er extra regels over aanvullende beveiligingsmaatregelen die telecombedrijven moeten nemen. Daarmee moet spionage voorkomen worden. De beveiligingsmaatregelen gaan niet alleen voor 5G-netwerken, maar ook voor al bestaande telefoonnetwerken gelden.